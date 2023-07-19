Украинцам не нужен биткоин: какие криптовалюты ищут чаще всего

Украина вошла в рейтинг интересующихся криптовалютами европейских стран. Впрочем, больше всего интерес у украинцев вызывает не биткоин или "эфир", а значительно менее известные виртуальные токены.

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Согласно результатам исследования криптоплатформы CoinGecko, с начала года на Украину пришлось 2,4% просмотров интернет-страниц, касающихся криптовалют. По этому показателю Украина занимает девятое место среди европейских стран и к тому же это одна из немногих стран вне Евросоюза, где заметили такой высокий интерес.

Наиболее криптовалюты популярны в Великобритании, на которую приходится почти половина (44,6%) просмотров связанных с цифровыми активами веб-страниц. На все остальные страны из десятки самых заинтересованных в биткоине и других монетах приходится почти 35% внимания.

В общей сложности топ-10 стран выглядит так:

Соединенное Королевство – 44,58%; Нидерланды – 7,30%; Польша – 6,08%; Германия – 4,19%; Россия – 4,05%; Франция – 3,20%; Словения – 2,89%; Румыния – 2,75%; Украина – 2,40%; Испания – 1,99%.

В других 35 странах криптовалютой интересуются еще меньше, а в пяти государствах (Андорре, Лихтенштейне, Монако, Сан-Марино и Ватикане) вообще не зарегистрировали просмотров интернет-страниц, посвященных этой сфере.

Но следует отметить, что, несмотря на статус ведущей криптовалюты, биткоин чаще всего искали только в одной стране – Великобритании, а альтоин с крупнейшей рыночной капитализацией Ethereum – в Британии и Польше. "Это свидетельствует о том, что инвесторы в других 8 странах, возможно, более подвержены риску", – предположили авторы исследования.

В частности, в Украине самыми популярными криптовалютами стали токены ApeX (APEX), 1inch (1INCH) и Kaspa (KAS). Следует отметить, что два из трех активов связаны со сферой децентрализованного финансирования или DeFi:

1inch – токен одноименной децентрализованной криптобиржи, который можно приобрести на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT, в том числе и за гривну ;

ApeX – децентрализованная некастодиальная платформа для торговли деривативами на криптовалютах.

OBOZREVATEL уже сообщал, что в Украине готовятся к регулированию криптотрасли. Последний шаг – ввести налогообложение цифровых активов, и выяснилось, что определенные группы украинцев, владеющие криптовалютой, могут освободить от уплаты налогов.

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