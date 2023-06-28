Курс одной из старейших криптовалют взлетел вдвое

Криптовалюта Bitcoin Cash, в последние годы остававшаяся аутсайдером на рынке виртуальных активов, внезапно подорожала более чем вдвое. Рост курса BCH связывают с запуском новой криптовалютной биржи EDX Markets.

Видео дня

Согласно данным одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT, c 20 июня стоимость Bitcoin Cash выросла с $105 до $229. В моменте альткоин торговался даже по $238 за BCH, что стало для него рекордом за последние 1,5 месяца.

На этом фоне рыночная капитализация BCH выросла до $4,46 млрд, что позволило этой монете ворваться в топ-20 криптовалют мира. Стоит отметить, что Bitcoin Cash является старейшим форком биткоина – от основной цепочки он отделился в 2017 году на фоне разногласий внутри сообщества в вопросах масштабируемости и емкости транзакций в сети Bitcoin. Но отсутствие интереса со стороны профессиональных разработчиков застопорило дальнейшее развитие проекта.

Криптоаналитики объясняют взлет курса BCH тем, что эту криптовалюту включили в листинг криптобиржи для институциональных инвесторов EDX Markets. Платформа была запущена в июне 2023 года, и на ней доступны лишь четыре актива: кроме Bitcoin Cash, это также биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). Эти криптовалюты тоже отреагировали на случившееся ростом, хотя и не таким значительным.

Стоит отметить, что на фоне судебных исков к крупнейшим криптобиржам Binance и Coinbase в США, в EDX решили предложить некастодиальную модель. Эта торговая площадка не удерживает цифровые активы клиентов на собственном балансе – эту функцию исполняет сторонний хранитель.

Предполагается, что на фоне усиленного регуляторного контроля в отношении криптосферы в США, все больше торговых площадок могут избрать именно такую бизнес-модель.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стоимость биткоина может достичь отметки в $1 млн за BTC. Такой прогноз дала основательница и исполнительный директор компании Ark Invest Кэти Вуд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!