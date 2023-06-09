Биткоин вырастет до $1 млн: известная инвестор назвала причины

Основательница и исполнительный директор компании Ark Invest Кэти Вуд подтвердила свой прогноз относительно курса биткоина. Она все еще верит, что к 2030 году стоимость первой криптовалюты достигнет отметки в $1 млн за BTC.

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Она связывает это с турбулентностью в традиционном финансовом мире, а также особенностями флагманской криптовалюты. Об этом известная инвестор заявила Bloomberg Television после того, как ответила "да" на вопрос, верит ли она в свои предварительные прогнозы по биткоину.

"Да. Чем больше неопределенности и волатильности в глобальной экономике, тем сильнее растет наша уверенность в биткоине", – заверила Вуд.

Одной из причин, что придает вес вере в биткоин, она назвала угрозу инфляции. Первую криптовалюту инвестор считает инструментом хеджирования рисков, связанных с инфляцией.

"Но сейчас мы считаем большим риском дефляцию, а не инфляцию. Почему у биткоина должен быть успех в таких обстоятельствах? Это противоядие против риска контрагента в традиционной финансовой системе", – объяснила директор Ark Invest.

Свою точку зрения она объясняет прозрачностью блокчейн-системы – каждую транзакцию, как и другую активность участников сети, можно отследить. "Поэтому мы прекрасно понимаем, насколько мал риск контрагента в мире блокчейна", – резюмировала Кэти Вуд.

Впервые Кэти Вуд заявила, что биткоин достигнет $1 млн еще в 2021 году. Стоит отметить, что она не отказалась от своего прогноза даже в самые сложные для криптоиндустрии времена – во время криптозимы и коллапса одной из крупнейших криптобирж мира FTX.

А во время банковского кризиса в США именно криптовалюты стали защитными активами, поскольку они росли вместе с золотом. "Этот провал был бы невозможен в децентрализованной, прозрачной, проверенной и сверхобеспеченной экосистеме криптоактивов", – написала она несколько недель назад в своем Twitter.

Впрочем, точно знать, вырастет или упадет курс биткоина (или любой другой криптовалюты), невозможно. Из-за высокой волатильности таких активов все соответствующие инвестиции делаются исключительно на свой страх и риск.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, о том, что курс биткоина может вырасти, заявил и искусственный интеллект. Такой прогноз дал чат-бот с ИИ ChatGPT из-за халвинга этой криптовалюты, запланированной на 2024 год.

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