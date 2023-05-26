ChatGPT прогнозирует рост курса биткоина: ИИ заметил одну особенность

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT прогнозирует рост курса биткоина (BTC) из-за запланированного халвинга этой криптовалюты. Это означает, что в 2024 году майнеры начнут получать только по 3,125 BTC за полученный блок в сети Bitcoin.

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Журналисты издания СryptoPotato спросили у ChatGPT о возможных колебаниях курса BTC из-за халвинга. Учитывая высокую волатильность криптовалют, формулировки чат-бота были достаточно осторожны – он отметил, что не имеет ни доступа к данным в реальном времени, ни способности к прогнозированию будущих событий, таких как цена биткоина.

Впрочем, отмечается, что цена актива зависит от нескольких факторов, включая рыночный спрос, настроения инвесторов, регуляторные нормы, технологические достижения и макроэкономические условия. Но в прошлом цена BTC систематически демонстрировала рост после халвинга.

Халвинг – это программная особенность биткоина, из-за которой примерно каждые четыре года награда майнеров криптовалюты за полученный блок уменьшается вдвое. Это происходило уже трижды: в 2012, 2016 и 2020 годах. Таким образом, если биткоин только появился, майнеры получали по 50 BTC, то теперь эта сумма уменьшилась до 6,25 BTC.

Корреляция между халвингом и курсом биткоина действительно прослеживается: в течение года после первого халвинга стоимость актива выросла с $12 до почти тысячи долларов за 1 BTC. Через год после второго халвинга цена 1 BTC выросла с $670 до более чем $2,5 тыс., а чуть более чем через год после третьего халвинга биткоин обновил свой исторический рекорд, взлетев с менее чем $9 тыс. до более чем $69 тыс.

“Во время халвинга вознаграждение за блок для майнеров уменьшается, что может повлиять на динамику предложения биткоина. Уменьшение предложения в сочетании с постоянным спросом или повышенным интересом рынка потенциально может способствовать росту цен", – заключает ChatGPT.

Впрочем, чат-бот резонно подчеркнул, что нельзя опираться на прошлые показатели для прогнозирования будущих колебаний курса биткоина. Поэтому инвесторам следует проводить собственные исследования, прежде чем вкладывать средства в любые активы и не полагаться только на один источник информации.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, аналитики криптовалютного фонда Pantera Capital тоже возлагают свои надежды на халвинг. Они предполагают, что после этого события в марте-апреле 2024 года курс первой криптовалюты взлетит почти до $150 тыс.

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