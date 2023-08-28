Крупнейшие криптобиржи мира ввели новые санкции против россиян

Гражданам России станет сложнее выводить свои активы при помощи криптовалют. Новые проблемы у россиян появились после того, как крупнейшие криптобиржи мира ввели или ужесточили уже действующие ограничения.

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Пропагандистские СМИ сообщают, что международные криптовалютные площадки Bybit и OKX запретили использовать банковские карты "Сбербанка", "Тинькофф" и Альфа-банка через свои P2P-сервисы (покупка криптовалюты напрямую у владельца). Ограничение объясняется тем, что данные банки находятся под международными санкциями в связи с полномасштабной агрессией РФ в отношении Украины.

Ранее использование карт "Сбера" и "Тинькофф" стало недоступным и для пользователей P2P-платформы крупнейшей криптобиржи Binance. Кроме того, им ограничили валютные операции – теперь они смогут использовать только рубль.

В то же время, верифицированные пользователи из РФ, проживающие за пределами страны, смогут торговать всеми другими фиатными валютами, кроме рубля, евро, доллара и гривны. Стоит отметить, что доступ к P2P-операциям в долларах США и евро для россиян закрыт с марта.

Эти ограничения в отношении граждан страны-агрессора стали для Bybit первыми. Но вот Binance ранее в 2023 году запретила торговать на своей площадке тем из них, у кого на балансе находится более €10 тыс. А OKX "отключила" россиян от некоторых своих програм получения пассивного дохода.

Последнее ужесточение можно объяснить статьей, которая вышла 22 августа в газете Wall Street Journal. Ссылаясь на источники, журналисты сообщили о расследовании, которое Минюст США проводит в отношении Binance из-за возможного нарушения компанией американских санкций против России.

Все три упомянутые торговые площадки входят в пятерку централизованных криптобирж по показателю суточных торговых объемов. Но свои меры вводят и более мелкие платформы. Например, в начале августа стало известно, что россиянам запретили торговать на первой официальной криптобирже Гонконга HashKey Exchange.

Также OBOZREVATEL сообщал, что при помощи криптоэнтузиастов Киберполиция Украины смогла добиться блокировки криптовалютных счетов, причастных к финансированию военной агрессии РФ против Украины. Совокупная стоимость заблокированных виртуальных монет эквивалентна 1,5 миллиардам гривен.

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