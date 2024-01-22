Крупнейшая криптобиржа мира уничтожила токены на $636 млн: что стало причиной

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире Binance уничтожила собственную криптовалюту стоимостью более $600 млн. BNB были уничтожены в рамках регулярного "сжигания" криптокоинов торговой площадкой.

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Как сообщили в пресс-службе криптобиржи, в результате 26-го ежеквартального сжигания токенов BNB было выведено из обращения более 2,1 млн BNB на общую сумму примерно $636 млн. Процедуру сжигания проводили в рамках программ Pioneer Burn и Auto-Burn.

Ранее мы уже сообщали о сжигании криптовалюты. Это процесс необратимого извлечения монет из обращения с целью сдерживания инфляции и повышения ценности криптоактивов.

Программу сжигания Binance запустила в 2017 году компания. Конечная цель компании – вывести из обращения 100 млн BNB, то есть половину от общей эмиссии. С 2021 года количество удаляемых монет автоматически рассчитывается по формуле Auto-Burn.

В рамках предыдущего раунда в октябре 2023 года Binance сожгла 2,14 млн BNB на сумму свыше $453 млн. В июле криптовалютная биржа вывела из обращения 1,99 млн BNB стоимостью $484 млн. По данным портала BNBBurn, в следующий раз криптобиржа сожжет около 2,02 млн токенов BNB.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что создатель децентрализованной криптобиржи Uniswap Хейден Адамс уничтожил практически всю эмиссию криптовалюты HayCoin (HAY) совокупной стоимостью $650 млрд. Это спровоцировало резкий скачок стоимости токена.

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