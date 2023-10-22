Мог стать богаче Маска: почему "отец" известной криптобиржи уничтожил токенов на $650 млрд

Создатель децентрализованной криптобиржи Uniswap Хейден Адамс уничтожил практически всю эмиссию криптовалюты HayCoin (HAY) совокупной стоимостью $650 млрд. Это спровоцировало резкий скачок стоимости токена.

На своей странице в соцсети X Адамс сообщил, что "сжег" 99% запасов HAY 20 октября. "Сжигание" криптолюваты – это процесс ее изъятия из обращения путем отправки ее на заблокированный криптоадрес.

Такое решение было принято из-за опасений Адамса по поводу ценовых спекуляций этим токеном – недавно назад его курс начал стремительно расти. "Меня чрезвычайно удивило, что на прошлой неделе люди покупали и продавали этот мемкоин на значительные суммы. Иногда крипта может быть странной", – пишет Хейден Адамс.

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На этом фоне стоимость токена подскочила до $2,5 млн за 1 HAY. Исходя из того, что, согласно данным криптосервиса CoinGecko, курс биткоина составляет $29,8 тыс., этот малоизвестный актив в 84 раза дороже флагманской криптовалюты.

Адамс запустил токен HAY пять лет назад для тестирования децентрализованного протокола Uniswap, назвав его в свою честь – от своего имени "Hayden". При этом он создал небольшой тестовый пул ликвидности, но более 99,9% токенов хранилось в его кошельке.

"Мне некомфортно владеть почти всем запасом (99,99%) токенов, которыми спекулируют люди, поэтому я решил "сжечь" весь запас в своем кошельке, оцененный в абсурдные $650 млрд. Чтобы быть предельно ясным: я не собираюсь участвовать дальнейшем (развитии проекта. – ред.), я "сжег" все HAY в своем кошельке и я считаю, что спекулировать на этом глупо", – резюмировал Адамс.

Таким образом, если бы он продал всю уничтоженную криптовалюту (что в реальных условиях был бы невозможно), то стал бы богаче директор соцсети X, а также компаний SpaseX и Tesla. Согласно данным Forbes, его состояние оценивается в $252,2 млрд.

Также ранее OBOZ.UA сообщал о прогнозе американского инвестора Энтони Скарамуччи, который верит, что курс биткоина может вырасти до $700 тыс. за BTC, а рыночная капитализация первой криптовалюты – соответственно до $15 триллионов. По его словам, такой сценарий может быть спровоцирован действиями американских властей.

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