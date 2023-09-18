Сжечь дотла: кто, как и зачем уничтожает криптовалюту

Криптовалюта уже давно перестала быть чем-то экстраординарным и стала популярным финансовым инструментом. Именно поэтому крипта получила собственные механизмы сдерживания инфляции и ценности.

Одним из них стало сжигание криптовалюты – процесс необратимого извлечения монет из обращения. Это можно считать неотделимой частью токеномики многих криптопроектов.

Поэтому OBOZREVATEL изучил, как именно и для чего сжигают криптовалюту, а также на что влияет этот процесс.

Как сжигают криптовалюту?

Поскольку криптовалюта – это виртуальный актив, существующий в рамках того или иного блокчейна, физически уничтожить ее невозможно. Поэтому процессом "сжигания" называют перевод определенного количества криптоактивов на "нулевой" адрес, доступа к которому нет у кого (т.е. потратить или перевести активы с него невозможно).

Видео дня

Стоит отметить, что технологии, которая позволила бы подобрать частный ключ к известному адресу на сегодняшний день не существует. Поэтому в условиях, когда к криптовалюте невозможно получить доступ, она считается безвозвратно утраченной, то есть "сожженной".

Несмотря на это, она все равно не исчезает, продолжая существовать в сети. Это легко проверить – поскольку адрес сжигания публичен, любой пользователь может его ввести и узнать, сколько именно криптовалюты на нем уже есть.

Механизмы сжигания

Сжигание криптовалюты приобрело популярность в 2017 году – одними из первых, кто применил этот метод, стали Bitcoin Cash (BCH) и Stellar (XLM).

С тех пор появились разные методы сжигания криптовалюты. В частности, это может происходить вручную или автоматически: этот процесс может быть заложен в алгоритм функционирования криптовалюты, или этим могут заниматься частные лица, компании, торговые площадки или децентрализованные приложения.

Таким образом, криптовалюта может сжигаться произвольно, с четко определенной периодичностью или постоянно, когда сжигаются комиссии за каждую транзакцию. Если проект управляется децентрализованно, решение о сжигании иногда может приниматься коллективно всем сообществом или только держателями монеты/токена.

Каким образом будет происходить сжигание, разработчики решают заранее – в зависимости от собственных целей. Подходящую информацию пользователи, как правило, могут найти в whitepaper криптопроекта.

Например, сжигание является одним из элементов стратегии развития криптовалюты WhiteBIT Coin (WBT), выпущенной одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT. Периодически команда торговой площадки проводит сожжение монет, о чем отчитывается на странице проекта – по состоянию на 18 сентября в общей сложности было сожжено более 32 млн WBT.

Еженедельно сжигается количество WBT эквивалентно сумме 33% от торговых комиссий и 5% от других доходов биржи (AML-проверки, комиссия за вывод, доход от маржинальной торговли). Сжигание WBT планируется до тех пор, пока не останется половина от начальной эмиссии – то есть 200 млн WBT.

Впрочем, стоит отметить, что с течением времени команда разработчиков или сообщество криптопроекта может изменить метод сжигания. Например, с момента появления криптовалюта Ethereum не имела встроенного механизма сжигания, но после хардфорка (разветвления криптовалюты) London в августе 2021 часть комиссий за транзакции в ETH начали сжигать. Поскольку размер комиссий напрямую зависит от нагрузки на сеть, то количество проводимых одновременно транзакций значительно влияет на вывод актива из обращения.

Proof of Burn

Сжигание криптовалюты является неотъемлемой частью механизма консенсуса Proof of Burn (PoB) – алгоритма выполнения правил работы блокчейн-сети, объясняющих, при каких условиях между пользователями достигается согласие касательно подтверждения транзакций и возникает право на создание новых блоков.

PoB – это альтернатива алгоритмам Proof-of-Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS). В отличие от них этот механизм не требует значительных вычислительных ресурсов для майнинга или блокирования большого количества монет для стейкинга. Вместо этого участники сети могут сжечь часть своих монет и получить за это право на майнинг и, соответственно, получение вознаграждения за этот процесс.

Впрочем, PoB нельзя назвать распространенным алгоритмом, поскольку он используется только в некоторых экспериментальных или альтернативных блокчейн-проектах, например: Slimcoin (SLM), Counterparty (XCP) и Factom (FCT).

В общем, криптовалюту сжигают, преследуя несколько целей. Прежде всего, для сокращения предложения – именно таким образом разработчики делают актив дефицитным. Это, в свою очередь, стимулирует использование актива и поощряет новых пользователей.

Также OBOZREVATEL писал о механизме "обертывания" криптовалют. Почему ее начали "обертывать", какие свойства обладают и сколько стоят такие токены, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!