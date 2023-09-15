Криптовалюта "в обертке": кто и зачем "оборачивает" биткоин и Ethereum

Торговля криптовалютой считается одним из самых известных способов применения такого рода активов, но криптоиндустрия не ограничивается лишь трейдингом. В частности, не первый год развивается направление децентрализованных финансов – DeFi.

Чтобы две криптовалюты с крупнейшей рыночной капитализацией – биткоин и Ethereum – можно было использовать в DeFi-проектах, функционирующих на разных блокчейнах, их научились "оборачивать".

Как это происходит, сколько стоит такая криптовалюта и что с ней происходит после "разворачивания", читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое "обернутая" криптовалюта?

"Обернутые" токены – "копия" криптоактива, выпущенная в другом блокчейне под залог оригинальной монеты. Это позволяет использовать ее в сети, в которой она изначально не поддерживается.

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В частности, "обернутые" (от англ. Wrapped, что указано в тикере актива буквой W) биткоин (WBTC) и Ether (WETH) – изначально создавались кактокены стандарта ERC-20. Это значит, что их можно использовать в сети Ethereum, самой популярной для создания DeFi-стартапов. Сейчас, с помощью разных провайдеров и мостов, они доступны также и для ряда других наиболее популярных сетей.

При этом курс WBTC привязан к стоимости биткоина в пропорции 1:1. Таким образом, он выступает аналогом биткоина на таких блокчейнах как Ethereum, имея ценность и повторяя все рыночные движения BTC.

Зачем же тогда оборачивать эфир, если это родная криптовалюта своего блокчейна? Дело в том, что ETH появился раньше широкого распространения токенов стандарта ERC-20 и поэтому не совместим с ним.

То есть, эфир может использоваться для оплаты газа (транзакционных комиссий), но не может обмениваться на другие токены на блокчейне Ethereum в рамках DeFi-проектов. Мостом между ними стал "обернутый" эфир – Wrapped Ether (WETH).

История криптовалюты "в обертке"

Механизм "оборачивания" криптовалюты был разработан компанией 0x Labs в 2017 году, которая создала первый WETH, чтобы упростить использование эфира в смарт-контрактах.

Стоит отметить, что экосистема Ethereum принесла значительный объем инноваций, став площадкой для развития децентрализованных приложений (dApps). Однако именно биткоин всегда был самым популярным виртуальным активом с крупнейшей рыночной капитализацией.

Но использовать его в DeFi-отрасли было невозможно – децентрализованные приложения развивались на базе Ethereum (а сейчас - и на множестве других блокчейнов) и не поддерживают транзакции BTC. Поэтому в 2019 году криптокомпании BitGo, Kyber Network и Ren запустили проект Wrapped Tokens, в результате которого появился Wrapped Bitcoin (WBTC) – биткоин, "обернутый в Ethereum".

Как "оборачивают" криптовалюту

Главным условием этого механизма является привязка "обернутых" монет к отслеживаемому активу. То есть, в любой момент каждый держатель 1 WETH может обменять его на 1 ETH, а 1 WBTC – на 1 BTC независимо от курса актива на тот момент.

Получить "обернутую" криптовалюту можно через хранителя, отправив ему "оригинальные" монеты. Хранители отвечают за чеканку "обернутых" токенов, их обеспечение и сохранность оригинальных монет. Ими могут выступать компании, децентрализованные автономные организации (DAO), смарт-контракты или криптокошельки с мультиподписью.

Залоговая криптовалюта будет заблокирована до тех пор, пока ее не поменяют обратно. После этого предоставленный WETH или WBTC будет "сожжен" – то есть, отправлен на адрес, к которому ни у кого нет приватного ключа. Это значит, что в дальнейшем его больше нельзя будет ни переслать, ни потратить.

Но намного проще обменять ETH на WETH при помощи криптобиржи. Это можно сделать на децентрализованной торговой площадке (DEX) WhiteSwap, которая входит в экосистему WhiteBIT, одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения.

Как обернуть ETH на WhiteSwap:

Для начала работы с DEX, необходимо подключить свой криптокошелек, выбрав его из списка доступных (важно, чтобы была выбрана сеть Ethereum);

Для обмена необходимо выбрать необходимую криптовалюту (например, ETH в поле "Надіслати" и WETH в поле "Отримати") и нажать "Обміняти", при этом стоит учитывать, что с каждой операции взимается сетевая комиссия, размер которой зависит от загруженности сети;

Транзакцию понадобится подтвердить в криптокошельке, нажав на соответствующую кнопку и заплатив комиссию.

Остается лишь дождаться, когда транзакция будет подтверждения в блокчейне – это время зависит от загруженности сети. При этом WhiteSwap позволяет указать в настройках транзакции максимальное время ожидания и допустимое проскальзывание (разницу между ожидаемой и фактической ценой заключения сделки).

Аналогичным образом можно "развернуть" WETH. После этого "обернутый" ETH сжигается.

Масштабы применения технологии

Согласно данным WBTC.Network, по состоянию на 15 сентября в блокчейне Ethereum находятся в обращении 162,8 тыс. "синтетических" биткоинов, или 0,83% от всей эмиссии BTC. Их рыночная стоимость превышает $4,2 млрд. Еще 100 биткоинов и 2 тыс. ETH "обернуты" на блокчейне Tron.

В то же время, криптосервис СoinMarketCap насчитал свыше 1,15 млн WETH, находящихся в обороте, которые совокупно оценивается в почти $1,9 млрд. Это может свидетельствовать о достаточной популярности и не падающей актуальности "обернутых" токенов.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал о разных типах криптовалют – токенах и монетах. Как они отличаются друг от друга и какие есть преимущества у каждого класса виртуальных активов, читайте в материале на нашем сайте.

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