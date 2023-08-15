Критик криптовалюты Дональд Трамп признался, что владеет Ethereum на полмиллиона долларов

Бывший президент США Дональд Трамп хранит до полумиллиона долларов в криптовалюте. Ранее он неоднократно критиковал индустрию виртуальных активов и, в частности, первую криптовалюту биткоин.

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Согласно опубликованной форме финансовой информации, поданной в федеральное Управление правительственной этики США, у Дональда Трампа есть криптовалютный кошелек Ethereum, в котором хранятся виртуальные активы в эквиваленте $250-500 тысяч.

Вероятно, этот кошелек связан с коллекцией невзаимозаменяемых токенов (NFT), запущенной в рамках кампании Трампа на президентских выборах, которые состоятся в США в 2024 году.

Продажа виртуальных коллекционных карточек с изображениями 45-го президента США в различных образах (в частности, супергероя, ковбоя и астронавта) стартовала в декабре 2022 года. Пик популярности коллекции выпал на следующий месяц – тогда против Трампа подали иск в суд Нью-Йорка. Впрочем, с запуском второй коллекции продажи первой резко упали.

Информация о криптокошельке Трампа вызывает определенный диссонанс с его отношением к криптовалютам, о чем он лично неоднократно заявлял ранее. Возглавляя Белый дом, он не так часто высказывался на эту тему, только в июле 2019 года признался в своем Twitter, что "не является большим поклонником биткоина и других криптовалют".

А уже после поражения на последних выборах Трамп в июне 2021 года заявил, что первая и самая популярная криптовалюта биткоин "выглядит как мошенничество", и дал понять, что предпочитает фиатную валюту.

"Я не люблю его, потому что эта валюта конкурирует с долларом. Я хочу, чтобы доллар был мировой валютой", – заявил экс-президент.

Также OBOZREVATEL писал, что любовь к NFT проявляет не только Дональд Трамп, но его жена Мелания. В честь дня независимости США она выпустила коллекцию The 1776 Collection – 3500 невзаимозаменяемых токенов, посвященных символам американской независимости стоимостью $50 каждый.

Кроме того, в 2023 году первую собственную NFT-коллекцию выпустила одна из самых больших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. Токены The WhiteBIT Bulls было решено разыграть среди новых пользователей торговой платформы.

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