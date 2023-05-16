Криптобиржа WhiteBIT выпустила свою первую NFT-коллекцию

В мае 2023 года WhiteBIT впервые выпустила собственную NFT-коллекцию под названием The WhiteBIT Bulls. Ежемесячно биржа будет представлять 101 арт-токен (10 видов по 10 единиц) и 1 уникальный NFT. Все они будут разыгрываться среди новых пользователей платформы ежемесячно.

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Каждый токен представляет логотип криптовалютной биржи, а главный персонаж цифрового искусства – бык. Он символизирует восходящий тренд крипторынка и передает ценности компании постоянное движение вперед.

Принять участие в конкурсе могут новые пользователи WhiteBIT. В мае компания планирует наградить 101 участника, поэтому шансов на выигрыш много. Победители будут иметь все права на уникальные токены.

Условия для участия простые. Чтобы стать владельцем коллекционной NFT, нужно всего лишь:

зарегистрироваться на бирже;

пополнить свой баланс в эквиваленте 5 USDT;

присоединиться к сообществу WhiteBIT в Telegram;

иметь web3-кошелек Polygon для получения NFT;

заполнить короткую форму.

Более подробно с правилами акции можно ознакомиться в блоге биржи. Так что посоревноваться за памятные артактивы достаточно легко!

WhiteBIT хочет порадовать не только новичков, поэтому биржа планирует выпустить другие коллекции NFT для пользователей, уже зарегистрированных на платформе. Но об этом впоследствии.

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из самых крупных европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает более 1000 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и более 10-ти государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов превысил $2,5 млрд. Среди именитых партнеров биржи есть ФК "Барселона" и национальная сборная Украины по футболу.

Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT запустила тест собственного блокчейна. Это позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить пользователям надежность, скорость и низкие комиссии в безопасной среде.