Мелания Трамп продает собственные NFT: стало известно, кому пойдут деньги

Семья 45-го президента США Дональда Трампа, несмотря на его критику криптовалют, в очередной раз приобщилась к блокчейн-сообществу. На этот раз в лице бывшей первой леди Мелании Трамп, которая выпустила новую коллекцию NFT.

Проект жены Трампа называется The 1776 Collection, что является отсылкой к 1776 году, когда была принята Конституция США и, соответственно, страна объявила о своей независимости от Британской империи. Проект создан на базе блокчейна Solana.

Коллекция включает 3500 невзаимозаменяемых токенов, посвященных символам американской независимости, например, Монументу Вашингтону, горе Рашмор с образами отцов-основателей страны Соединенных Штатов, Статуе Свободы и другим. Проект был запущен незадолго до Дня Независимости США, который отмечается 4 июля.

NFT продаются через площадку USA Collectibles по $50 каждый. Любопытно, что на этой же платформе можно найти и другую коллекцию NFT POTUS TRUMP, которая представляет собой фотографии четы Трампов в их бытность президентом и первой леди.

“The 1776 Collection была вдохновлена несколькими знаковыми достопримечательностями нашей страны, которые я имела честь посетить во время своего пребывания на посту первой леди. Каждый токен отражает историю, культуру и патриотизм нашего народа. Я горжусь тем, что прославляю наш великий народ", – заявила Мелания Трамп в интервью Fox News.

Она также уточнила, что выбрала Solana для размещения NFT, потому что этот блокчейн использует алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, который Трамп называет экологически чистым. Согласно данным исследования Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) эта сеть действительно имеет один из самых низких уровней энергопотребления – 1,967 мегаватт-часа в год.

Часть средств, вырученных от продаж NFT, пойдет в фонд Fostering the Future, который Мелания Трамп основала, будучи первой леди в рамках своей гуманитарной программы Be Best. Fostering the Future – это проект, направленный на помощь детям в приемных семьях и дающий им шанс получить стипендию на освоение компьютерных наук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о первом NFT-проекте бывшей первой леди США. Она запустила продажу коллекционных токенов еще в 2021 году, но эта инициатива не обошлась без скандала.

