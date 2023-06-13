Криптобиржу Binance запретили в одной из крупнейших стран: в чем причина

Власти Нигерии запретили в стране работу крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Местному филиалу компании приказали немедленно свернуть всю операционную деятельность.

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Об этом говорится в циркуляре Комиссии по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC), который был опубликован после иска, поданного против Binance американским финрегулятором.

“Binance Nigeria Limited не зарегистрирована и не регулируется комиссией, поэтому ее операции в Нигерии незаконны. Любой представитель инвестиционного сообщества, имеющий дело с организацией, делает это на свой страх и риск", – говорится в уведомлении.

Также представители регулятора напомнили местным банкам, что им запрещено предлагать услуги криптоплатформам. “Комиссия должна предоставить обновленную информацию о дальнейших действиях регулирующих органов в отношении деятельности Binance Nigeria Limited и других подобных платформ и будет работать с другими регуляторами в Нигерии для разработки дополнительных рекомендаций по этому вопросу", – говорится в заявлении.

Ранее SEC Нигерии заявляла, что по умолчанию рассматривает все криптоактивы как ценные бумаги, а в мае Bloomberg сообщал, что комиссия решила в экспериментальном порядке принять заявки криптокомпаний на регистрацию в стране, хотя зарегистрировать их можно было бы лишь после достижения консенсуса с Центробанком страны. Таким образом, решение относительно Binance можно считать первым выпадом регулятора в сторону крупной биржевой платформы.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала в судебном порядке заморозить американские активы Binance. В ее иске говорится, что биржа не имела права привлекать инвесторов из США, потому что не была зарегистрирована в стране, причем средств клиентов незаконно перемещались на сторонние платформы, которыми управляет гендиректор компании Чанпэн Чжао – он уже получил повестку в суд.

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