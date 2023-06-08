Главу Binance вызвали в суд в США: что ждет директора крупнейшей криптобиржи

Генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао получил повестку в суд по иску от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сам бизнесмен уверяет, что ему нет необходимости являться в суд лично.

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Повестка была направлена окружным судом Вашингтона и доставлена по адресу проживания Чжао на Мальте. Любопытно, что у Binance нет лицензии для работы на Мальте, и штаб-квартиры в этой стране у компании тоже нет – она зарегистрирована на Каймановых островах.

Американское законодательство обязывает директора Binance ответить на повестку в течение 21 дня – в противном случае требования истца будут выполнены автоматически. Однако лично в суд он может не являться.

"Мне сказали, что это всего лишь часть процесса, соответствующего требованиям SEC. Ничего нового. Также мне сказали, что лично появляться в суде мне не надо будет", – пишет Чжао в Twitter.

SEC подала свой иск за два дня до этого. Комиссия предъявила в отношении компании, ее американского подразделения и генерального директора 13 обвинений, включая:

Binance не была зарегистрирована в США в качестве биржи ценных бумаг, поэтому она незаконно предоставляла гражданам страны услуги по торговле криптовалютами;

компания игнорировала манипуляции на рынке и не защищала клиентов от них;

средства пользователей использовались не по назначению – они были частично переведены трейдинговой компании Sigma Chain, которая контролируется Чжао;

регуляторов и инвесторов обманывали о финансовых показателях Binance, а также о рисках, конфликтах интересов и соблюдении законодательства.

В ответ на это криптобиржа Binance официально заявила о готовности противостоять давлению регулятора. Главную цель действий SEC представители платформы видят в одностороннем определении структуры крипторынка.

Стоит отметить, что в марте иск против биржи и Чжао подала Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Их обвинили в нарушении правил торговли деривативами, отсутствии необходимой регистрации и уклонении от американского законодательства.

Также OBOZREVATEL сообщал о другом судебном иске, поданном против биржи. От Binance и Чанпэна Чжао потребовали $1 млрд, обвинив их в продвижении незарегистрированных ценных бумаг.

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