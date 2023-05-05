Доходы криптомайнеры обновили рекорд: сколько заработали добытчики биткоина

Доход майнеров криптовалюты биткоин с 2010 года (когда монета начала открыто торговаться) превысил $50 млрд. Это говорит о том, что вопреки скачкам курса биткоина добытчики этой криптовалюты все равно остаются в выигрыше.

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Согласно данным криптоаналитической компании Glassnode, с 2010 года прибыль майнеров от транзакционных комиссий и наград за блок составила $50,2 млрд. Таким образом, их доход почти на 40% превысил расходы, которые эксперты оценили в $36,6 млрд.

То есть чистая прибыль майнинговой отрасли составляет $13,6 млрд, а маржа прибыли – 37% (причем, начиная с 2015 года, этот показатель был чрезвычайно низким). На фоне продолжающихся в индустрии дебатов о затратах майнеров и их подверженности падению курса "цифрового золота" обнародованные данные говорят о том, что в долгосрочной перспективе добытчики первой криптовалюты остаются в плюсе.

Результаты исследования должны развеять опасения, что падение курса BTC может спровоцировать массовую капитуляцию майнеров. Тем временем их отрасль лишь продолжает расти – сложность и скорость майнинга обновила свой максимум с начала 2023 года.

В то же время сеть первой криптовалюты начинает ощущать последствия проекта Ordinals, позволяющего размещать NFT в блокчейне Bitcoin без использования отдельного токена. Это ударило по привлекательности транзакций – по состоянию на 2 мая однодневная скользящая средняя ставка комиссии за транзакцию в сети биткоина достигла максимума с июля 2021 года, составив $6,91.

При этом следует помнить, что никто не может точно предсказать курс криптовалюты через время. Из-за высокой волатильности криптовалют решения покупать тот или иной актив принимаются исключительно на свой страх и риск.

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