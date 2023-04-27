Криптовалюта биткоин: что это такое и как она работает

Криптовалюты – класс активов, настолько прочно вошедший в современную жизнь, что о них не могли не слышать даже в отрезанном от цивилизации населенном пункте. Естественно, самым ценным и популярным активом является биткоин.

Видео дня

Несмотря на это, BTC все еще окружен мифами и заблуждениями. OBOZREVATEL решил их развеять, ответив на вопросы, как добываются биткоины, как формируется цена актива, а также какие его преимущества.

Что такое биткоин простым языком?

Прежде всего, биткоин – это расчетная единица одноименной децентрализованной сети. Каждая такая единица состоит из простейших составляющих – сатоши (один биткоин равен миллиону таких "копеек", выражаясь языком традиционных финансов).

Главной функцией биткоина является передача ценности внутри его сети, причем ее можно перенести в любую удобную форму (как правило – фиатную валюту). Для удобства при расчетах для биткоина был установлен тикер (сокращенная форма) BTC.

Объясняя, что такое биткоин простыми словами как форма цифровых денег, стоит отметить, что он независим как от отдельных стран, так и от правительств, финансовых структур и международных организаций. Благодаря одноранговой системе взаимодействия пользователи могут совершать транзакции напрямую, минуя посредников.

Именно поэтому стоимость биткоина определяется именно участниками сети в условиях открытого рынка, а не центральными банками, как в традиционной финансовой системе. Но со временем эта криптовалюта отошла от концепции замены фиатных денег и теперь зачастую используется в качестве инвестиционного актива.

Как работает биткоин?

Ответ на вопрос "биткоин – что это" можно сформулировать так: это не только первая и самая известная криптовалюта, но и расчетная единица в сети Bitcoin. Эта сеть состоит из узлов, или нод – взаимосвязанных между собой компьютеров с установленным специальным программным обеспечением.

Каждая такая нода хранит копию всего блокчейна (цепочки блоков с информацией), постоянно его обновляя. Создание новых блоков в цепочке, подтверждение транзакций в сети и валидация блокчейна происходит при помощи специального алгоритма – Proof-of-Work (майнинга).

Одной из важнейших особенностей сети биткоин является ее открытый код. Поэтому любой ее участник может предложить какие-либо изменения, но они будут приняты лишь в том случае, если их поддержит большинство.

Биткоин-сеть называют одноранговой, или пиринговой – от peer-to-peer, то есть все транзакции происходят в ней напрямую между пользователями. Это позволяет миновать посредников при операциях и не бояться цензуры. Но по этой же причине активы, переведенные на неверный адрес могут считаться утерянными навсегда – вышестоящий орган не сможет их вернуть.

История биткоина в датах

Хотя биткоин стал первой в истории криптовалютой, сама концепция децентрализованной цифровой валюты была разработана задолго до его появления. В 1998 году американский криптограф и информатик Ник Сабо запустил проект под названием Bit Gold, но успеха тот не возымел.

Но уже через десять лет – 31 октября 2008 года – разработчик или группа разработчиков, скрывающаяся под псевдонимом "Сатоши Накамото" опубликовал главный технический документ в истории криптовалюты: "белую книгу" (whitepaper) биткоина. Сама сеть была запущена 3 января 2009 года.

С 9 января начинается активное развитие блокчейна – в этот день в сеть выложили ПО для ноды, скачав которое к сети мог присоединиться любой желающий. А уже 12 января регистрируется первая транзакция – Накамото отправил 10 биткоинов американскому разработчику и одному из первых майнеров Хэлу Финни.

Как средство платежа BTC впервые использовали 22 мая 2010 года. Именно в этот день программист Ласло Хейниц заплатил 10 тыс. монет за две пиццы из пиццерии Papa John’s. Сложно представить, но тогда сумма сделки оценивалась примерно в $41.

9 февраля 2011 года биткоин заявил о себе как о растущем финансовом инструменте. В этот день он достиг паритет с долларом США, что заинтересовало инвесторов и трейдеров. Уже через 2,5 года стоимость одной монеты превысила $1 тыс.

За этим последовала череда взлетов и падений первой криптовалюты, из-за чего ей неоднократно прочили смерть и забытье. Однако в 2021 году она впервые была признана официальным платежным средством – первопроходцем стала страна Сальвадор. Ее власти приравняли BTC к своей национальной валюте – доллару США.

Практически каждые несколько лет курс биткоина обновляет свой максимум, однако его исторический рекорд (ATH, от All-time high) был установлен 10 ноября 2021 года на уровне $69 тыс. за монету. Сразу после этого на рынке началась коррекция, которая переросла в "криптозиму". Впрочем, самые тяжелые для биткоина дни уже позади, а по состоянию на 27 апреля один BTC торгуется на уровне $28-29 тыс.

Добыча биткоина: подводные камни

Но откуда появляются биткоины? В отличие от традиционных денег, первую криптовалюту добывают сами пользователи сети – этот процесс получил название майнинг (от английского mining – добыча полезных ископаемых).

Человек, занимающийся этим процессом, устанавливает на свой компьютер специальное ПО, которое решает сложные криптографические задачи, записывая данные о новых транзакциях в блокчейн.

Каждый узел, решивший задачу (то есть, создавший блок в цепочке блоков) получает в награду криптовалюту. Кроме того, майнеры получают также долю от комиссий за транзакции в сети.

Но сеть биткоина была создана таким образом, что, чем больше человек задействованы в майнинге биткоинов, тем сложнее этот процесс становится. Поэтому для повышения рентабельности из нескольких устройств – ASIC – создают криптофермы, а майнеры-одиночки, которые не могут тягаться с компаниями, объединяются в майнинговые пулы, в которых награда делится между всеми участниками.

Сложность майнинга пересчитывается каждые две недели. В зависимости от того, повысилась или понизилась совокупная вычислительная мощность всех устройств в сети (хешрейт), сложность соответственно растет или падает.

В целом, с 2021 года этот показатель стабильно стремится вверх – по состоянию на 21 апреля он достиг 48,71 трлн хешей. Но это не мешает майнерам наращивать свои доходы – в марте 2023 года они совокупно заработали $755 млн, что стало лучшим результатом практически за год.

Важно отметить, что количество наград, которые получают майнеры, не является постоянным. Каждые 210 тыс. блоков (примерно раз в 4 года) их показатель сокращается вдвое, поэтому этот процесс получил название халвинг.

Изначально майнеры получали за каждый созданный блок по 50 BTC. Но награды уже трижды сокращались:

28 ноября 2012 года – до 25 BTC;

9 июля 2016 года – 12,5 BTC;

11 мая 2020 года – до 6,25 BTC.

Следующий халвинг ожидается в 2024 году – тогда майнеры начнут получать в награду по 3,125 биткоина. Этот процесс нельзя отменить или изменить – он был программно заложен в сеть биткоина ее создателем для контролирования эмиссии и сдерживания инфляции критовалюты.

Еще одна запрограммированная особенность – ограниченная эмиссия биткоина. Максимальное количество монет, которое может когда-либо быть получено – 21 млн BTC, причем 92%, или 19,357 тыс. BTC, из них уже были добыты.

В коде сети программно заложено время на добычу одного блока – около 10 минут. Исходя из этого предварительно было подсчитано, что последний биткоин будет добыт в 2140 году.

Ценность и другие преимущества биткоина

После того, как фиатные валюты отказались от золотого стандарта, они оказались подкреплены только доверием. То же самое можно сказать про биткоин (и другие криптовалюты), сообщество которого называет это консенсусом.

При этом непосредственная ценность биткоина вытекает из его сетевого эффекта. То есть чем больше людей его покупает, тем сильнее растет его стоимость. Собственно популярность криптовалюты обусловлена несколькими факторами.

Ограниченная эмиссия

Если традиционные финансовые регуляторы имеют возможность выпускать валюту практически безгранично, то, как уже говорилось, больше 21 млн BTC существовать не может. Тем более, появление новых монет ограничено возможностями майнеров.

Полезность

К главным достоинствам биткоина относят его способность переводить любые количества монет, в любое время суток и день недели по всему миру и без посредников. Причем комиссии в сети значительно ниже, чем при традиционных транзакциях, к тому же они значительно быстрее банковских.

Безопасность

Сеть Bitcoin децентрализована, а это значит, что она является гораздо более защищенной от кибератак, поскольку ценные данные не хранятся на одном сервере. А каждая транзакция в такой сети защищена блокчейн-технологией — цифровым реестром, который очень сложно взломать.

Где хранить биткоин?

Для хранения биткоина (как и других виртуальных активов) используют специальные программы – криптовалютные кошельки. В зависимости от функций и особенностей их разделяют на "холодные" и "горячие", аппаратные и программные.

Десктопные кошельки

Прототип первого биткоин-кошелька был разработан создателем этой криптовалюты Сатоши Накамото. Программа получила название Bitcoin-qt, но со временем она была доработана и переименована в Bitcoin Core – она и по сей день остается самым известным биткоин-кошельком, позволяя не только хранить цифровую валюту, но также получать и отправлять BTC.

Поскольку Bitcoin Core также является клиентом для подключения к биткоин-сети, для его установки придется скачать и весь блокчейн первой криптовалюты – это свыше 500 гигабайт информации. Такие кошельки называют "тяжелыми". Для установки "легких" криптокошельков соответственно нет надобности устанавливать весь блокчейн целиком, но при этом они уступают в безопасности.

Мобильные приложения

Мобильные биткоин-кошельки обходят по популярности десктопные приложения – именно их использует подавляющее большинство держателей криптовалюты. Как правило, такие программы можно установить на устройства как с поддержкой iOS, так и с Android.

К преимуществам таких кошельков относят доступность активов в любом месте и моменте времени, а также возможность оплаты товаров криптовалютой напрямую с телефона (если такая возможность поддерживается продавцом). Кроме того, зачастую один кошелек поддерживает несколько виртуальных валют.

Биржи

Хранение биткоинов в кошельках подходит только тем держателям, которые не занимаются активно торговлей. Трейдеры часто хранят BTC в аккаунтах на криптобиржах, где они продают и покупают активы.

Таким образом, они могут в любой момент продать свои монеты (например, если их курс начал падать) или получать пассивный доход от стейкинга (аналог депозита в традиционном банке). Но такой способ хранения имеет и свои недостатки: монеты могут быть заблокированы в случае взлома биржи, ее банкротства или по другим причинам.

Холодные (аппаратные) кошельки

Все вышеперечисленные способы хранения относятся к "горячим" – это значит, что владелец монет получает к ним доступ только при наличии интернета. Принципиальным отличаем "холодных" кошельков является хранение криптовалюты при отключении от интернета.

Они представляют собой небольшое автономное устройство размером с флешку, которое становится "активным" только при подключении к компьютеру через USB-разъем или по Bluetooth. Чтобы отправить BTC, необходимо указать их необходимое количество, адрес получателя и нажать физическую кнопку на самом устройстве.

Таким образом, полностью исключается возможность кибератаки и кражи активов. Кроме того, качественные аппаратные кошельки защищены от вирусов даже при подключении к зараженному устройству.

Но потерять доступ к криптовалюте все возможно – попросту потеряв само устройство. Стоит отметить, что такой кошелек подойдет только тем владельцам, которые хранят свои биткоины без движения, а для активных трейдеров он будет бесполезен.

Подводя итог, можно сказать, что все биткоин-кошельки имеют как свои преимущества, так и недостатки, поэтому каждый владелец криптовалюты сам решает, как ее хранит в безопасности. Но эксперты сходятся в том, что лучше не хранить все активы в одном месте, и советуют диверсифицировать риски, разделив свои активы на несколько частей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как была создана "белая книга" биткоина. 13 фактов о легендарном документе читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас вTelegram-канале Obozrevatel иViber. Не ведитесь на фейки!