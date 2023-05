Создатель биткоина Сатоши Накамото: пять вероятных версий

В 2023 году исполнилось 15 лет с момента создания первой криптовалюты биткоина. Как ни странно, но о самом активе известно гораздо больше, чем о его создателе – Сатоши Накамото.

Видео дня

Попытки разгадать загадку личности "отца" биткоина продолжаются с 2008 года. Усложняет ситуацию и то, что сам он уже больше 12 лет не появлялся в сети.

Поэтому OBOZREVATEL собрал известные факты о Сатоши Накамото, и самые известные теории, кем же он мог быть.

Сатоши Накамото: что известно

31 октября 2008 года Накамото опубликовал статью Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, описав в ней идеи, цели и технические характеристики биткоина как децентрализованной виртуальной валюты. Работа стала "белой книгой" первой криптовалюты.

3 января 2009 года автор запустил сеть Bitcoin и создал Bitcoin Core – клиент для майнинга криптовалюты, а по совместительству – первый криптокошелек для хранения BTC. За все время Накамото добыл около 1,1 млн биткоинов, преимущественна часть из которых осталась нетронутой.

Поэтому на пике курса BTC состояние создателя криптовалюты превышало $70 млрд, что позволило бы ему войти в топ-20 богатейших людей на планете. И это еще без учета стоимости форков первой криптовалюты – при "разветвлении" основной сети и появлении альтернативной биткоину криптовалюты владельцы BTC получали аналогичное количество альткоинов.

В последний раз Сатоши Накамото выходил в сеть 26 апреля 2011 года, оставив сообщение: "Я занялся другими делами и скорее всего не буду доступен в будущем". До этого он заверял, что "биткоин находится в хороших руках", выражая уверенность в верном направлении развития проекта.

Официальных данных о себе основатель биткоина оставил немного. В профиле на форуме P2P Foundation он указал, что родился 5 апреля 1975 года в Японии. Однако оба этих факта неоднократно поддавали сомнению.

Например, дата "рождения" 5 апреля 1975 года могла быть выбрана им неспроста. По одной из версий, таким образом автор хотел подчеркнуть несовершенность существующей финансовой системы.

5 апреля 1933 года приказом президента США Франклина Рузвельта американским гражданам запретили хранить и накапливать золото, приказав сдать его в обмен на фиатную валюту – доллары, что помогло страны выйти из острой фазы Великой депрессии. Указ был отменен только в 1975 году.

Сомневается сообщество и в происхождении разработчика биткоина. Во-первых, за ним ни разу не было замечено использование японского языка – Накамото всегда изъяснялся на идеальном английском.

Другой факт, косвенно противоречащий гипотезе о "японском следе" – его активность в сети. Время появления публикаций Накамото в интернете соответствует лондонскому часовому поясу. Если бы он жил в Японии, то ему бы пришлось несколько лет не спать по ночам.

В-третьих, первый блок (генезис-блок) сети Bitcoin содержал текстовое сообщение: "Chancellor on brink of second bailout for banks". Это цитата заголовка из британской газеты The Times, вышедшей 3 января 2009 года.

Даже в имени Сатоши Накамото эксперты нашли скрытый смысл. Слово "Сатоши" переводится с японского как "мудрый", а если "Накамото" разбить на иероглифы, то получится "В книге". Сложив "имя" и "фамилию" воедино, получится "мудрость в книге" (вероятная отсылка к "белой книге" биткоина).

Кто контролирует биткоин?

У пользователей привыкших к традиционной финансовой системе может возникнуть вопрос: если создателя биткоина нет, кто контролирует эту криптовалюту? Однако платежная система Bitcoin отличается от TradFi несколькими особенностями:

децентрализация: в сети нет центрального эмитента, поскольку добычей биткоинов может заниматься кто угодно, установив специальное ПО на свой компьютер;

одноранговая (peer-to-peer) система – пользователи могут заключать сделки друг с другом напрямую, минуя центральный орган управления, который может цензуровать транзакции;

– пользователи могут заключать сделки друг с другом напрямую, минуя центральный орган управления, который может цензуровать транзакции; комиссии в сети зависят только от количества транзакций – чем их больше, тем дороже будет транзакция.

Таким образом, можно сделать вывод, что биткоин управляется только кодом, заложенным в сеть ее создателем. Что касается курса BTC, то он зависит только от рыночных условий – то есть, от баланса спроса и предложения. Таким образом, цену биткоина устанавливают только сами участники сделок.

Возможные создатели биткоина

Дебаты о том, кем создатель биткоина может быть на самом деле, точат с момента его появления. За это время выдвигалось немало разных версий, но подтвердить или достоверно проверить не удалось ни одну из них.

Крейг Райт

В мае 2016 года австралийский ученый и бизнесмен Крейг Райт через СМИ объявил, что Сатоши Накамото – это он и его друг Дейв Клейман. Однако криптосообщество сомневается в его словах хотя бы потому, что до того момента, Райт никак не проявлял себя в криптографии, из-за чего его прозвали "Фейктоши".

Ирония в том, что Клейман его слова ни опровергнуть, ни подтвердить не сможет, поскольку умер в 2013 году. Сам Крейг Райт более известен своими многочисленными исками, в ходе которых требовал в судебном порядке признать, что именно он является тем, кто создал биткоин. А в 2018 году на него подала в суд семья Клеймана, обвинив в присвоении 1,1 млн BTC, полученных в результате совместного майнинга.

Дориан Сатоши Накамото

Согласно одной из самых экстравагантных версий, фамилия создателя криптовалюты биткоин – действительно Накамото, и зовут его Сатоши. Дориан Сатоши Прентис Накамото – это американский физик японского происхождения.

В 2014 году газета Newsweek опубликовала материал, автор которого заявила, якобы 64-летний (на тот момент) мужчина подтвердил ей это при встрече. Но позже он назвал свою причастность к появлению биткоина ложью, а журналистку, с которой общался, обвинил в искажении его слов.

Илон Маск

Один из богатейших людей на планете, гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск является другой неожиданной версией "Сатоши Накамото". Ее в 2017 году выдвинул бывший сотрудник SpaceX Сахил Гупта в своем личном блоге.

Его аргументы включали знакомство миллиардера с языком программирования С++, на котором была написана программа для майнинга, его амбициозность и долгое избегание темы биткоина. Сам Маск опроверг эту теорию, причем дважды: во второй раз Гупта объявил его Накамото в 2021 году.

Ник Сабо

Одна из самых популярных теорий гласил, что Сатоши Накамото – это американский криптограф Ник Сабо. Ведь именно он разработал алгоритм первой децентрализованной цифровой валюты – Bit Gold в 1998 году.

Также об этом говорит и стилометрия (анализ стилистики) работ Сабо и Накамото – в частности, они оба использовали в публикациях двойные пробелы. Однако сам Сабо неоднократно заявлял о своей непричастности к биткоину.

Хэл Финни

Еще один вероятный кандидат в "отцы" первой криптовалюты – другой криптограф Хэл Финни. Он наиболее известен тем, что именно на его адрес 12 января 2009 года была отправлена первая транзакция в сети Bitcoin.

Кроме того, он был одним из первых майнеров BTC, а также занимался разработкой продуктов для шифрования и раннего кода биткоина. Но 28 августа 2014 года Финни умер из-за бокового амиотрофического склероза.

Память о Сатоши

За создание системы обмена финансами в обход банков и правительств Сатоши Накамото даже предлагали наградить Нобелевской премией по экономике. Автором идеи стал соучредитель криптолендинговой платформы Celsius Network Даниэль Леон в 2021 году.

Он заявил, что создатель биткоина улучшил материальное благополучие большего количества людей, чем большинство экономистов мира. Впрочем, поскольку премию вручать фактически некому, дальше идеи эта инициатива не продвинулась.

Несмотря на это, память о создателе биткоина навсегда останется в криптосообществе. В его честь наименьшая часть биткоина – 0,00000001 BTC – получила название сатоши.

Кроме того, он навсегда останется создателем первого блокчейна. Также именно он изобрел применение децентрализации для создания более безопасной и прозрачной финансовой системы, которая оказала глубочайшее влияние на всю криптовалютную индустрию целиком.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, редактор Bitcoin Magazine и автор Forbes Пит Риццо допускал, что Сатоши Накамото мог быть разработчик сети Bitcoin и основатель Bitcoin Foundation Гэвин Андресен. Якобы он перестал использовать псевдоним из-за давления американских спецслужб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!