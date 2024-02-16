Биткоин перетягивает одеяло золота: утрачены уже миллиарды долларов

С момента запуска в США спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина приток капитала в них составил $3,89 млрд. В то же время с начала 2024 года из "золотых" ETF утекло $2,39 млрд, поэтому есть причина утверждать, что часть этого капитала досталась именно биткоин-фондам.

Согласно данным, которые привел на своей странице в соцсети X аналитик Bloomberg Эрик Балчунас, положительная динамика с момента запуска биткоин-ETF наблюдалась лишь у 3 из 14 самых популярных "золотых фондов". Это VanEck Merk Gold Shares, FT Vest Gold Strategy Target Income ETF и Proshares UltraShort Gold.

Снижение интереса инвесторов к золоту можно списать на падение цен на этот металл – с начала года он подешевел на 3,2%. При этом курс "цифрового золота" с 1 января увеличился на на 23,5%.

Благодаря этому биткоин-ETF пользуются повышенным вниманием, что привело к тому, что IBIT от BlackRock и FBTC от Fidelity вошли в топ-20 по уровню недельных притоков средств среди всех видов биржевых фондов. А вот "золотые" ETF в рейтинг не попали вовсе.

Криптоаналитик Колин Ву привел данные SoSoValue, согласно которым по состоянию на 15 февраля совокупный чистый приток в биржевые фонды на базе первой криптовалюты продолжился 15 торговый день подряд и достиг $5,17 млрд.

Согласно Blockworks, главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган спрогнозировал вторичное ускорение притоков в спотовые биткоин-ETF через несколько месяцев. Он объяснил это тем, что клиентам инвестиционных консультантов, нужно некоторое время, чтобы высвободить часть своего капитала и вложить его в новый актив.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что менее чем через две недели после запуска в США биткоин-ETF обошли серебряные ETF и вышли на второе место среди товарных активов под управлением. Уступили они только "золотым" ETF – с показателем $27,5 млрд против $96,3 млрд соответственно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!