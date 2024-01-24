Биткоин обошел серебро: популярность криптофондов бьет рекорды

Биткоин вышел на второе место среди товарных активов под управлением (AUM) среди американских биржевых фондов. Это произошло спустя менее двух недель после запуска в США спотовых криптовалютных фондов (ETF).

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По данным криптоаналитической компании CryptoRank, спотовые биткоин-ETF управляют активами на 647 651 BTC, что эквивалентно AUM на $27,5 млрд. Абсолютное большинство монет (619 тыс. биткоинов) принадлежат спотовому биткоин-ETF от Grayscale.

Стоит отметить, что показатель AUM отражает общую рыночную стоимость инвестиций, которыми физическое или юридическое лицо управляет от имени инвесторов. AUM считается одним из основных показателей востребованности фонда среди инвесторов.

Для сравнения, возглавляют список ETF биржевые фонды на золото, которые владеют совокупными активами в размере $96,3 млрд. Cеребро имеет AUM в размере $11,5 млрд и до недавних пор занимало второе место в списке товарных активов.

"Биткоин-ETF превзошли серебряные ETF в США по размеру, что обусловлено значительным интересом рынка", – объясняет глава отдела деривативов Bitfinex Джаг Кунер.

Он напомнил, что "преобразование Grayscale существующего биткоин-траста в ETF в одночасье создало крупнейший в мире биткоин-ETF": "Уровень торгов отражает накопленный спрос на эти продукты. Мы ожидаем, что это приведет к повышению ликвидности и стабильности на рынке".

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2023 году биткоин вошел в тройку самых прибыльных активов. Стоимость первой криптовалюты выросла на 160%, что позволило ей превзойти практически все традиционные активы.

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