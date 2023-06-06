Биткоин и введение в блокчейн: проходим курс про криптовалюты от Дія.Освіта

Криптовалюты все сильнее внедряются в современный мир. За довольно короткий срок такие активы не только привлекли внимание многих инвесторов – о биткоине можно услышать даже от стариков, сидящих во дворах.

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Поэтому OBOZREVATEL начинает прохождение профессионального курса "Криптограмотность и блокчейн" на платформе Дія.Освіта. Он был разработан вместе с партнерами Минцифры, в частности одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Курс состоит из четырех модулей и рассчитан примерно на 100 часов прохождения информации. В каждый модуль входит определенное количество уроков – они состоят из эпизода образовательного сериала от Дія.Освіта и лекции для самостоятельной обработки.

Ознакомление с курсом "Криптограмотность и блокчейн" мы начинаем с первого модуля. Его программа состоит из девяти эпизодов. В этом материале мы ознакомимся с первыми тремя.

Пилотный эпизод

Образовательный сериал начинается с того, что "цифровая" версия вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова рассказывает о смысле курса по криптограмотности.

"Цифровая экономика – это отрасль, которую не разбить ракетами", – констатирует Федоров. Он уверен, что навыки, полученные украинцами при прохождении курса, пригодятся для поддержания цифровой экономики.

Эпизод 1. Краткая история денег. Как возник биткоин?

Образовательный сериал

Спикером серии выступает вице-президент WhiteBIT Алексей Ковалев. Он приводит предпосылки появления криптовалют – всемирный финансовый кризис в 2008 году, который, в свою очередь, произошел после ипотечного кризиса в США.

Это вылилось в недоверие к традиционной финансовой системе. "Появилась необходимость создать публичный реестр транзакций, где было бы видно, что, куда пошло, кому и от кого. Но в то же время – анонимный, чтобы нельзя было отследить адрес кошелька или кому он принадлежит", – рассказывает Ковалев.

На этом фоне в 2008 году анонимный разработчик под псевдонимом Сатоши Накамото предложил концепцию криптовалюты. А в 2009 году сеть Bitcoin была запущена.

Также знаковым событием для криптообразования стало появление криптобиржи Mt.Gox, объединявшей миллионы пользователей. Из-за недостаточно развитой криптобезопасности тогда эту площадку взламывали дважды, в результате чего из нее вывели около 65 тыс. BTC.

Лекция

Учебный материал посвящен давним формам финансовых взаимоотношений – от натурального обмена (бартера) до появления первых современных монет, найденных на территории современной Турции. Они были отчеканены примерно в 600 году до нашей эры по приказу царя Лидии Алиатта.

В 1260 году Китай стал первой страной, перешедшей от металлических денег к бумажным. А с появлением золотого стандарта (когда каждая банкнота представляет определенное количество золота) ранее необеспеченная валюта получила ценность и стабильность. Впрочем, в 30-х годах XX в. от золотого стандарта отказались.

Наиболее распространенной формой денег современности является фиатная валюта – законное платежное средство для товаров и услуг, выпускаемое правительством. Главным недостатком такой валюты является ее уязвимость к инфляции, однако она имеет ряд преимуществ:

относительная легкость в производстве, транспортировке и обмене;

гибкость – центральные банки могут контролировать предложение денег и корректировать процентные ставки в соответствии с экономическими условиями.

Благодаря научному прогрессу появилась возможность развития компьютерных наук, в частности, криптографии – науки о защите информации, обеспечивающей конфиденциальность, целостность и аутентификацию данных. Именно она лежит в основе цифровых валют.

Активистов-криптографов, не являющихся учеными, называют шифропанками. Одним из них был и создатель биткоина Сатоши Накамото.

Также из лекции можно узнать краткую историю развития криптоиндустрии в целом. Относительно настоящего авторы утверждают, что после ряда падений этот рынок уже стабилизировался, однако потерял многих инвесторов, которые пришли во время предыдущего бума.

"Хотя были случаи скандалов и взломов, цифровые проекты постоянно развиваются и изменяются для обеспечения большей безопасности пользователей. В будущем новые технологии, такие как блокчейн и "умные" контракты, могут изменить способ, каким мы видим финансы и экономику", – предполагают авторы лекции.

После урока можем пройти легкий тест для закрепления информации, ответив на три вопроса по теме лекции.

Эпизод 2. Возникновение технологии блокчейна

Образовательный сериал

Снова встречаем Алексея Ковалева. Он напомнит нам предпосылки появления криптовалюты.

Лекция

В этом материале мы узнаем об эпохах развития интернета, отличиях Web 1 и Web 3, а также основу новой версии Всемирной сети – технологию блокчейна.

Web 1 – это первое поколение интернета. Сначала эта сеть преимущественно использовалась для доступа и обмена информацией. То есть пользователи просматривали веб-страницы, но не взаимодействовали с их содержимым.

В эту сеть входили чаты, мессенджеры, FTP-серверы и DNS, а доступ к сети выделялся через телефонные модемы.

Web 2 еще называют "сетью участия", поскольку пользователи получили возможность легче взаимодействовать с содержанием веб-страниц: оставлять комментарии, создавать свой контент или делиться чужим и использовать соцсети. Впрочем, по своей сути второе поколение интернета не сильно отличается от первого – его архитектура построена на основе структуры "клиент-сервер".

Web 3 – следующее поколение Интернета, которое называют "семантической сетью". Отличительные черты этой версии – это прозрачность, справедливость и конфиденциальность. Эта система будет лучше понимать запросы людей и послушно выполнять задачи благодаря семантическому анализу.

Будет базироваться интернет будущего на современных технологиях: блокчейне, искусственном интеллекте, машинном обучении, интернете вещей и mesh-сетях. Еще одна его особенность – это базирование не на сайтах, а на децентрализованных приложениях (dApps).

Впервые технологию блокчейна реализовали в криптовалюте биткоин в 2009 году. Это обеспечило безопасную и прозрачную запись транзакций в децентрализованном реестре без необходимости привлечения центрального органа.

Со временем на этой базе появились и другие системы, например смарт-контракты и децентрализованные приложения.

Особенность урока: для прохождения теста необходимо пройти симуляцию от производителя виртуального криптокошелька Metamask и WhiteBIT. Биржа уже ввела Web3-инструменты, разрешив авторизацию с помощью криптокошелька.

Эпизод 3. Сеть Биткоин. Децентрализованные технологии. Блокчейн

Образовательный сериал

Алексей Ковалев объясняет, почему Bitcoin – это настоящее проявление блокчейна. Эта сеть не имеет центрального органа подчинения, а собственно биткоин используется в качестве платежного средства.

Лекция

Биткоин – не только криптовалюта, но и название поддерживаемой ею сети. Сама сеть является одноранговой электронной денежной системой.

Технология блокчейна обеспечивает хранение и передачу информации среди пользователей в виде цепи блоков данных. Каждый блок содержит данные об определенном количестве транзакций, которые произошли в сети за определенный период времени.

Каждая транзакция содержит определенный набор информации: сколько, от кого передается внутренней ценности блокчейн-сети, а также время операции и подписи сторон. Подтвержденные подписями транзакции добавляются в цепочку блоков, каждый из которых связан с предыдущим посредством криптографии. Таким образом, изменить или подделать весь блокчейн невозможно.

Блокчейн-сети делятся на три типа: публичные (к ним, в частности, относится и Bitcoin), частные и консорциумные. Они имеют разные особенности, но объединяет их децентрализация, главными принципами которой является отсутствие единого управляющего органа и распределение между многими пользователями, а не на одном сервере.

Публичные блокчейны – самые распространенные. Каждую транзакцию в них можно проанализировать благодаря специальным онлайн-сервисам – эксплорерам.

Криптография и децентрализованная архитектура помогла криптовалютам устранить главные недостатки традиционной финансовой системы. Вместе с тем это гарантировало им безопасность, доступность, скорость и анонимность транзакций.

Но блокчейн-технологии до сих пор могут сталкиваться с проблемой даблспендинга – когда один и тот же цифровой актив можно потратить более одного раза. Для предотвращения этого используется механизм консенсуса, о котором будет рассказано в следующих уроках.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о кадровом голоде, с которым сталкиваются украинские блокчейн-компании. CEO WhiteBIT рассказал о совместном образовательном проекте с Киево-Могилянской академией, который должен перекрыть нехватку профессиональных IT-специалистов.

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