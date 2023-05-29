Блокчейн закриє біль економіки України: СЕО WhiteBIT Володимир Носов пояснив як

В Украине могут успешно работать и развиваться криптокомпании, но для этого необходимо перекрыть нехватку соответствующих кадров. Для этого необходимо развивать образовательный сектор в направлении IT-отраслей.

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Об этом на мероприятии ETHKyiv, состоявшемся 20 мая, заявил основатель и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов. Он отметил, что в Украине слишком мало количество образовательных программ и курсов по повышению квалификации для разработчиков.

"В первую очередь будет стоять вопрос кадрового дефицита и компании будут жадно набирать людей, чтобы не выпасть из конкурентной борьбы. Именно поэтому наш общий образовательный проект с Киево-Могилянской академией является актуальным и важным шагом для выращивания будущих специалистов в блокчейн-индустрии, что позволит Украине занять ведущую позицию в этой сфере будущего на глобальном уровне", – считает Владимир Носов.

Также, по его мнению, технология блокчейн и криптовалюты должны решить проблемы современной украинской экономики.

"Мы стоим на пороге массовой интеграции блокчейна и криптовалют во все сферы нашей жизни. Ведь децентрализованная сеть и лимитированная эмиссия – это то, что закрывает боль, которая есть сегодня в экономике. А биткоин в свою очередь впоследствии станет цифровым золотом для следующего поколения, которое уже не будет воспринимать фиатные валюты или драгоценные металлы как базу", – отметил CEO WhiteBIT.

Целью ивента ETHKyiv было увеличить опыт и обменяться передовыми идеями о Web3 – следующем поколении интернета, который является децентрализованным и работает на основе технологии блокчейн. На мероприятии спикеры говорили о взаимодействии государства с инновациями, украинских предприятиях в секторе блокчейн, сфере NFT и образовании в области блокчейн.

Другим масштабным криптоивентом стал старт серии вебинаров "Мир криптовалют и блокчейна: с чего начать?" от Дія.Освіта, прошедший 22 мая. Этот проект ставит целью помочь украинцам разобраться в криптовалютах и возможностях блокчейна и цифровых активах. Прошло три вебинара на следующие темы:

"Криптовалюты – новая реальность";

"Ethereum в качестве экосистемы: ключевые вызовы и планы на будущее";

"Какая криптовалюта считается "грязной"?".

Спикером на первом вебинаре "Криптовалюты – новая реальность" был Владимир Носов. Как и на мероприятии ETHKyiv, так и на этом вебинаре он отметил важность технологии блокчейна в финансовой системе, подвергшейся стагнации в своем развитии. По его мнению, криптовалюты – это путь к экономической независимости и децентрализации.

"Появление технологии блокчейна и криптовалют – это результат стагнации развития в финансовой системе. Эти технологии выравнивают финансовый сектор и позволяют ему идти в одну ногу с окружающим миром", – сказал Носов.

К тому же он отметил, что новому поколению потребуются реальные доказательства прозрачности финансовой системы. На этот вызов смогли ответить цифровые активы с простой и абсолютно децентрализованной системой.

Итак, мы уже сейчас наблюдаем стремительное расширение криптосообщества во всем мире. Доказательством этого является большое количество участников таких криптоивентов, где единомышленники могут вдохновиться новыми идеями в Web3, стать участниками глобальных перемен в мире и открыть для себя возможности, которые предлагает блокчейн.

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана еще в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Число пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".

Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT присоединилась к восстановлению одного из учебных корпусов Национального университета "Киево-Могилянская академия" – Братских келий, где находится факультет информатики. После завершения проекта, в НаУКМА смогут повышать квалификацию украинские программисты.

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