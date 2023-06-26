Binance выгнали из четырех европейских стран за месяц: что происходит

В течение июня крупнейшей криптобирже мира Binance пришлось отказаться от планов о работе в четырех крупных европейских странах. Речь идет о Бельгии, Великобритании, Нидерландах и Кипре.

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Сперва на сайте Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC) был опубликован запрос местной дочки компании об отзыве лицензии. Binance Cyprus Limited была зарегистрирована в качестве поставщика криптовалютных услуг с октября 2022 года.

Представители Binance объяснили это желанием подготовить бизнес к полному соответствию всеобъемлющему регулированию криптоотрасли ЕС (MiCA). Документ был принят ранее в 2023 году и вступит в силу к 2025 году, пишет The Block.

Деятельность компании на Кипре решили свернуть, чтобы сосредоточить внимание на взаимодействии с регуляторами в странах с более крупными рынками. "Binance продолжит соблюдать действующее законодательство ЕС", – заверили представители биржи.

Вскоре после Кипра Binance объявила, что покидает рынок Нидерландов: новые пользователи из этой страны не смогут зарегистрироваться на площадке, а уже существующие смогут только вывести свои средства. Решение объяснили тем, что местный регулятор так и не предоставил бирже лицензию поставщика услуг виртуальных активов, из-за чего торговая платформа была оштрафована.

Следующей последовала Великобритания. Местная дочерняя компания Binance Markets Limited, приобретенная группой Binance в 2020 году (прежде называлась EddieUK), отозвала свою лицензию у Управления финансового надзора (FCA) – о принятии соответствующего решение регулятор сообщил 7 июня.

Впрочем, стоит отметить, что запуститься в Соединенном Королевстве Binance так и не смогла, потому что с момента покупки EddieUK бездействовала. Поэтому фактически отказ от лицензии не повлиял на операционную деятельность биржи в этой стране.

Последней страной, с которой не сложилось у Binance, стала Бельгия. 23 июня местное Управление финансовых услуг и рынков (FSMA) приказало площадке немедленно прекратить оказание в стране услуг, связанных с цифровыми активами.

"Лицам или компаниям, деятельность которых регулируется законодательством страны, не входящей в Европейскую экономическую зону, запрещается предлагать или предоставлять на территории Бельгии посредством профессиональной деятельности (даже дополнительной или вспомогательной) услуги по обмену виртуальных валют на национальные валюты или услуги депозитарного кошелька", – объяснил регулятор.

Стоит отметить, что у Binance остаются лицензии, предоставленные некоторыми другими европейскими странами, в число которых входят Италия, Испания, Польша, Швеция, Литва и Франция. Однако в последней у биржи тоже не все гладко. Ссылаясь на парижскую прокуратуру, Le Monde сообщило о том, что в отношении местного подразделения компании завели расследование из-за ее работы до получения лицензии (то есть, до мая 2022 года) и подозрений в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал и о расследовании, начатом в отношении Binance в США. В своем иске Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила компании, ее американскому подразделению и генеральному директору 13 обвинений.

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