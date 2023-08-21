Заработок криптовалюты в игре: что такое GameFi и почему за Web3-играми будущее

Многие считают, что криптовалюту можно только купить или получить в результате майнинга – это не так. Уже не первый год развивается направление GameFi (игровых финансов), которое позволяет зарабатывать виртуальные активы, просто играя.

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Монетизация онлайн-игр стала доступной благодаря слиянию индустрий гейминга и блокчейна, что, учитывая повсеместное внедрение этой технологии, было неизбежным.

Поэтому OBOZREVATEL решил поближе изучить тему GameFi и как можно заработать на Web3-играх.

Эволюция игр

История гейминга начинается с появлением первых видеоигр в конце 1950-ых годов, но широкую популярность они получили лишь в 70-ых. Классической моделью таких игр было pay-to-play ("плати, чтобы играть", или P2P), то есть игрок покупал каждый новый уровень игры.

Огромная популярность P2P-игр способствовала развитию игровой индустрии и внедрению новых технологий. С появлением игровых консолей и новых способов оплаты, у геймеров появилась возможность оплатить всю игру целиком, отдельные локации или купить подписку от разработчиков.

Следующий этап развития видеоигр наступил с появлением модели free-to-play. Она предполагала отсутствие платы за игру, но платный доступ к дополнительным предметам, которые могли разнообразить и упростить игровой процесс, сделав его интереснее – жизням, ресурсам, игровым предметам.

Впрочем, обе эти модели не предполагали возможность монетизации игрового времени геймерами. Это изменилось с появлением GameFi, в основе которого лежит модель play-to-earn ("играй, чтобы зарабатывать", или P2E).

Одной из первых в этой области была игра CryptoKitties, созданная в 2017 году на блокчейне Ethereum. Но с тех пор вышло много других проектов на самых разных экосистемах, а пик популярности криптоигр пришелся на 2020-2021 годы.

Заработок в криптовалютной игре

Особенность P2E-модели заключается в том, что цифровые предметы в игре выпускаются в форме невзаимозаменямых токенов (NFT). Таким образом, добытые в игре предметы принадлежат не проекту, как в классических играх, а геймеру, а его право владения записывается в блокчейн.

Соответственно, игроки могут продать оружие, одежду, питомцев и другое "имущество", которым владеет их аватар, либо даже самого игрового персонажа. Выставив цифровые активы на NFT-маркетлейс, геймеры могут получить за них криптовалюту, которую в последующем можно продать на криптобирже.

Например, на одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT торгуются такие игровые токены:

Decentraland (MANA);

Sandbox (SAND);

Gala Games (GALA);

Chiliz (CHZ);

Axie Infinity (AXS);

My Neighbor Alice (ALICE).

Кроме того, некоторые проекты позволяют сдавать в аренду цифровую недвижимость или взимать плату за посещение таких участков земли. Также у игроков есть возможность зарабатывать криптотокены за выполнение квестов и миссий в таких проектах.

Криптовалюта за прогулку в парке

Еще один толчок GameFi-индустрия получила с появлением проектов M2E (move-to-earn, или "двигайся, чтобы заработать"), которые реализовали возможность монетизации физической активности. В M2E-приложениях можно получать криптотокены за пробежки, прогулки или другие упражнения.

Некоторые такие токены также можно продать на биржах или обменять на различные товары внутри M2E-приложения. Таким образом, эти проекты не только способствуют повышению физической активности участников, но и позволяют им зарабатывать.

Как начать играть в криптоигры?

Хотя существующие GameFi-проекты и отличаются между собой, они имеют общие черты. Во-первых, авторизация в таких играх происходит через совместимые Web3-кошельки.

Такие приложения могут быть универсальными (например, Trust Wallet либо MetaMask) или созданными разработчиками игры (Ronin Wallet). Чтобы обеспечить сохранность своих активов, необходимо соблюдать правила кибербезопасности:

не подключать кошелек к плохо знакомым проектам;

скачивать игровые приложения только с официального сайта;

наилучшим решением будет создать отдельный криптокошелек специально для игры.

Кроме того, зачастую новички в блокчейн-играх сталкиваются с необходимостью изначальных трат – как правило, им необходимо купить нативные токены проекта или внутриигровые NFT. Поэтому геймерам всегда стоит помнить, что важно взвешивать соотношение потраченных ресурсов и предполагаемой возможности возврата вложенных средств.

Например, разработчики одной из самых популярных Web3-игр Axie Infinity требуют от геймеров иметь не менее трех питомцев Axie. Их можно приобрести на маркетплейсе Axie за "обернутый" ETH (WETH). "Эфир" можно купить на криптобиржах, таких как WhiteBIT, после чего перевести в игровой кошелек Ronin Wallet при помощи кроссчейн-моста Ronin Bridge.

Согласно данным криптотрекера DappRadar, по состоянию на август 2023 года было создано более 2 тысяч различных Web3-игр. Это говорит о том, что GameFi-индустрия активно развивается – в основном, благодаря ее привлекательности из-за возможности заработать.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Web3-игры плотно взаимосвязаны с метавселенными, которые из-за интереса со стороны IT-гигантов стали одним из главных трендов в мире. Что это такое, какие характеристики должны быть у таких платформ и где они применяются, читайте в материале на нашем сайте.

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