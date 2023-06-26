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Между реальностью и фантазией: открытие потенциала Метавселенной

Станислав Кожемякин
Финтех
5 минут
996
В развитие метавселенных ежегодно вкладывают сотни миллионов долларов, но идеальной площадки до сих пор нет

В последние годы вокруг термина "метавселенная" бурлит немалый ажиотаж – из-за интереса со стороны IT-гигантов этот тренд стал одним из главных в мире. Метавселенные активно внедряются в бизнес-процессы и уже скоро могут войти в привычную жизнь людей.

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Все больше крупных компаний присоединяются к проектам, связанным с метамирами. С помощью некоторых можно купить криптовалюту виртуальных миров. Как, например, на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT представлены ICP, APE, SAND, MANA и токены других метавселенных. Другие продвигают свои бренды, открывая на таких платформах свои представительства или создавая для пользователей диджитал-товары, как, например, Nike, Gucci и Zara.

Поэтому OBOZREVATEL объясняет, что такое метавселенная, какие характеристики должны быть у таких платформ и где они применяются.

Что такое метавселенная?

Поскольку единого разработчика у метавселенной нет, четкого определения для этого термина все еще не было введено. В целом ее концепция включает в себя набор технологий, в том числе виртуальную и дополненную реальности, блокчейн и искусственный интеллект.

Некоторые определяют метавселенную как следующий этап развития интернета – Web3 (сейчас мы пользуемся версией Web2). Это децентрализованная система, обеспечивающая анонимность пользователям. Главной идеей этой концепции является то, что личные данные пользователей принадлежат им, а не хранятся на серверах крупных IT-гигантов.

С технической стороны пользователи метавселенных могут взаимодействовать благодаря дополнительному оборудованию (гарнитурам виртуальной и дополненной реальности), иммерсивным технологиям визуального, аудиального и тактильного погружения человека и искусственному интеллекту. А экономика таких миров построена на криптовалюте и NFT.

Это не только позволяет прозрачно переводить деньги, но и обеспечивает надежное подтверждение прав на виртуальную собственность. Также цифровые токены можно использовать для принятия решений по дальнейшему развитию проекта.

Идеальная метавселенная

Взаимодействовать с интерфейсом метавселенной возможно через гарнитуру виртуальной реальности

Поскольку метавселенную можно расшифровать как "за пределами вселенной", ее главные характеристики повторяют атрибуты реальной жизни. Классическим считается перечень от американского венчурного капиталиста и исследователя цифровых миров Мэтью Болла:

  • бесконечность – как и реальный мир, метавселенная является вечной и непрерывной, без возможности для перезапуска или приостановления;
  • доступность – возможность присоединиться к метавселенной должна быть у любого желающего;
  • пользовательский контент – участники метамира могут самостоятельно наполнять его собственным контентом и опытом;
  • замкнутая экономика – пользователи могут продавать и покупать цифровые услуги и объекты друг у друга;
  • синхронность – метавселенная существует синхронно в реальном и виртуальном мирах;
  • элементы реального мира – метавселенная является переплетением физического и цифрового миров, различных платформ и сетей и их сочетанием;
  • совместимость разных платформ – объекты, аватары и другой контент можно перемещать между разными цифровыми мирами.

И хотя уже сейчас есть немало наработок в направлении метавселенных, а в развитие этой технологии ежегодно вкладываются сотни миллионов долларов, площадки, которая отвечала бы всем семи требованиям, пока нет. Едва ли не главная причина – это кроссплатформенность, поскольку разработки от разных компаний все еще несовместимы друг с другом.

Практическое применение

Небезосновательно сегодня метавселенные преимущественно ассоциируются именно с гейм-индустрией, ведь игроков ждет ряд преимуществ благодаря эффекту полного погружения, ощущению присутствия и интерактивного взаимодействия с другими пользователями. Впрочем, метавселенные – это не только об играх.

В частности, при поддержке WhiteBIT был реализован 3D-тур по культурному пространству "Модуль временности" (МОТ). Это двухэтажное артпространство, созданное из 27 контейнеров-модулей, где выставляются работы 25 художников из 10 стран. Проект имеет две цели:

  • продемонстрировать, что даже во время войны в Украине возможны масштабные культурные проекты;
  • собрать средства на восстановление культурных институтов в Украине, поврежденных из-за российской агрессии.

Кстати, билет для посещения МОТ можно купить за криптовалюту благодаря инновационному решению от Whitepay. Все средства поступят общественной организации "Зміни".

Обучение и образование

Виртуальная реальность позволяет смоделировать все условия промышленного производства. Если традиционное обучение будет слишком медленным и дорогим, стажеры могут выполнять все задачи и овладеть навыками технологического процесса.

Также в симуляции возможно создать учебный процесс, когда удаленное овладение информацией невозможно. Это может быть полезным тем, кто решил выбрать для себя прикладные профессии.

Работа

Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность правильной и комфортной организации производственной деятельности дистанционно. Цели вселенной могут помочь в оптимизации этого процесса.

Meta и Mocrosoft разработали собственные метамиры

Лидерами в этом направлении считаются Meta и Microsoft, разрабатывающие виртуальные комнаты, которые можно использовать как для рабочих совещаний, так и для обычных встреч. Пользователей будет ждать уже знакомый многим инструментарий: трансляция своего экрана, видеозвонок, чат, обмен документами и прочее.

Перспективы развития

Современные метамиры больше похожи на компьютерные игры, но разработчики стремятся сделать их сочетанием физического и виртуального миров. Это позволит пользователям делать практически все то же, что и в реальной жизни.

Кроме того, в будущем, развитые метавселенные будут иметь полноценную экономику, а также взаимную совместимость, чтобы пользователи могли переносить свои предметы в виде NFT и цифровых аватаров. Одну из главных ролей в построении виртуальной экономики, как ожидается, отдадут криптовалютам – согласно прогнозам генерального директора фонда Grayscale Майкла Зонненшайна потенциально таким образом криптоиндустрия может получить годовой доход в размере $1 трлн.

А в CitiBank ожидают, что уже к 2030 году рынок метавселенных вырастет до $8-13 трлн, а количество пользователей таких платформ вырастет до 80% населения Земли.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в метавселенной The Sandbox открылся аналог особняка, принадлежавшего покойному основателю мужского журнала Playboy Хью Хефнеру. Посетители смогут посещать разные мероприятия, участвовать в мини-играх и другой активности с использованием библиотеки контента Playboy/

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