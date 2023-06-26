Между реальностью и фантазией: открытие потенциала Метавселенной

В последние годы вокруг термина "метавселенная" бурлит немалый ажиотаж – из-за интереса со стороны IT-гигантов этот тренд стал одним из главных в мире. Метавселенные активно внедряются в бизнес-процессы и уже скоро могут войти в привычную жизнь людей.

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Все больше крупных компаний присоединяются к проектам, связанным с метамирами. С помощью некоторых можно купить криптовалюту виртуальных миров. Как, например, на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT представлены ICP, APE, SAND, MANA и токены других метавселенных. Другие продвигают свои бренды, открывая на таких платформах свои представительства или создавая для пользователей диджитал-товары, как, например, Nike, Gucci и Zara.

Поэтому OBOZREVATEL объясняет, что такое метавселенная, какие характеристики должны быть у таких платформ и где они применяются.

Что такое метавселенная?

Поскольку единого разработчика у метавселенной нет, четкого определения для этого термина все еще не было введено. В целом ее концепция включает в себя набор технологий, в том числе виртуальную и дополненную реальности, блокчейн и искусственный интеллект.

Некоторые определяют метавселенную как следующий этап развития интернета – Web3 (сейчас мы пользуемся версией Web2). Это децентрализованная система, обеспечивающая анонимность пользователям. Главной идеей этой концепции является то, что личные данные пользователей принадлежат им, а не хранятся на серверах крупных IT-гигантов.

С технической стороны пользователи метавселенных могут взаимодействовать благодаря дополнительному оборудованию (гарнитурам виртуальной и дополненной реальности), иммерсивным технологиям визуального, аудиального и тактильного погружения человека и искусственному интеллекту. А экономика таких миров построена на криптовалюте и NFT.

Это не только позволяет прозрачно переводить деньги, но и обеспечивает надежное подтверждение прав на виртуальную собственность. Также цифровые токены можно использовать для принятия решений по дальнейшему развитию проекта.

Идеальная метавселенная

Поскольку метавселенную можно расшифровать как "за пределами вселенной", ее главные характеристики повторяют атрибуты реальной жизни. Классическим считается перечень от американского венчурного капиталиста и исследователя цифровых миров Мэтью Болла:

бесконечность – как и реальный мир, метавселенная является вечной и непрерывной, без возможности для перезапуска или приостановления;

– как и реальный мир, метавселенная является вечной и непрерывной, без возможности для перезапуска или приостановления; доступность – возможность присоединиться к метавселенной должна быть у любого желающего;

пользовательский контент – участники метамира могут самостоятельно наполнять его собственным контентом и опытом;

– участники метамира могут самостоятельно наполнять его собственным контентом и опытом; замкнутая экономика – пользователи могут продавать и покупать цифровые услуги и объекты друг у друга;

– пользователи могут продавать и покупать цифровые услуги и объекты друг у друга; синхронность – метавселенная существует синхронно в реальном и виртуальном мирах;

– метавселенная существует синхронно в реальном и виртуальном мирах; элементы реального мира – метавселенная является переплетением физического и цифрового миров, различных платформ и сетей и их сочетанием;

– метавселенная является переплетением физического и цифрового миров, различных платформ и сетей и их сочетанием; совместимость разных платформ – объекты, аватары и другой контент можно перемещать между разными цифровыми мирами.

И хотя уже сейчас есть немало наработок в направлении метавселенных, а в развитие этой технологии ежегодно вкладываются сотни миллионов долларов, площадки, которая отвечала бы всем семи требованиям, пока нет. Едва ли не главная причина – это кроссплатформенность, поскольку разработки от разных компаний все еще несовместимы друг с другом.

Практическое применение

Небезосновательно сегодня метавселенные преимущественно ассоциируются именно с гейм-индустрией, ведь игроков ждет ряд преимуществ благодаря эффекту полного погружения, ощущению присутствия и интерактивного взаимодействия с другими пользователями. Впрочем, метавселенные – это не только об играх.

В частности, при поддержке WhiteBIT был реализован 3D-тур по культурному пространству "Модуль временности" (МОТ). Это двухэтажное артпространство, созданное из 27 контейнеров-модулей, где выставляются работы 25 художников из 10 стран. Проект имеет две цели:

продемонстрировать, что даже во время войны в Украине возможны масштабные культурные проекты;

собрать средства на восстановление культурных институтов в Украине, поврежденных из-за российской агрессии.

Кстати, билет для посещения МОТ можно купить за криптовалюту благодаря инновационному решению от Whitepay. Все средства поступят общественной организации "Зміни".

Обучение и образование

Виртуальная реальность позволяет смоделировать все условия промышленного производства. Если традиционное обучение будет слишком медленным и дорогим, стажеры могут выполнять все задачи и овладеть навыками технологического процесса.

Также в симуляции возможно создать учебный процесс, когда удаленное овладение информацией невозможно. Это может быть полезным тем, кто решил выбрать для себя прикладные профессии.

Работа

Пандемия COVID-19 продемонстрировала важность правильной и комфортной организации производственной деятельности дистанционно. Цели вселенной могут помочь в оптимизации этого процесса.

Лидерами в этом направлении считаются Meta и Microsoft, разрабатывающие виртуальные комнаты, которые можно использовать как для рабочих совещаний, так и для обычных встреч. Пользователей будет ждать уже знакомый многим инструментарий: трансляция своего экрана, видеозвонок, чат, обмен документами и прочее.

Перспективы развития

Современные метамиры больше похожи на компьютерные игры, но разработчики стремятся сделать их сочетанием физического и виртуального миров. Это позволит пользователям делать практически все то же, что и в реальной жизни.

Кроме того, в будущем, развитые метавселенные будут иметь полноценную экономику, а также взаимную совместимость, чтобы пользователи могли переносить свои предметы в виде NFT и цифровых аватаров. Одну из главных ролей в построении виртуальной экономики, как ожидается, отдадут криптовалютам – согласно прогнозам генерального директора фонда Grayscale Майкла Зонненшайна потенциально таким образом криптоиндустрия может получить годовой доход в размере $1 трлн.

А в CitiBank ожидают, что уже к 2030 году рынок метавселенных вырастет до $8-13 трлн, а количество пользователей таких платформ вырастет до 80% населения Земли.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в метавселенной The Sandbox открылся аналог особняка, принадлежавшего покойному основателю мужского журнала Playboy Хью Хефнеру. Посетители смогут посещать разные мероприятия, участвовать в мини-играх и другой активности с использованием библиотеки контента Playboy/

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