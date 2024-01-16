Заменитель денег или убежище для инвестиций: названы главные преимущества биткоина

Биткоин предоставляет множество возможностей своим держателям, поскольку имеет много преимуществ. Несмотря на это, он не заменит обычные деньги, но может послужить инструментом для сбережения своих накоплений в случае девальвации валюты.

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Об этом в интервью Fox Business заявил генеральный директор одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock Ларри Финк.

"Если вы боитесь своего правительства или опасаетесь, что ваше правительство девальвирует национальную валюту из-за слишком большого дефицита, вы можете считать это отличным потенциальным долгосрочным источником сбережения", – сказал Финк о биткоине.

В то же время, глава BlackRock продолжает считать биткоин инструментом для преступной деятельности. Но в целом, его отношение к криптовалюте начало меняться во время коронавирусной пандемии.

"Я верил, что биткоин все еще является инструментом для незаконной деятельности. Думаю, никто не может этого отрицать. Однако три года назад я пришел к другому мнению: BTC имеет множество преимуществ и предоставляет много возможностей", – заявил Ларри Финк.

При этом он уверен, что биткоин никогда не заменит обычную валюту, поскольку он не так удобен для повседневных транзакций. Вместо этого, к BTC следует относиться как к классу активов.

"Я не верю, что он когда-нибудь станет валютой. Я считаю, что это класс активов", – подчеркнул Финк.

Стоит отметить, что BlackRock была среди других компаний-эмитентов, которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила запустить собственные спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина. CEO BlackRock уверен, что утверждение нового инструмента на финансовом рынке США поспособствует легитимизации криптоиндустрии в целом.

Также OBOZ.UA сообщал об угрозе существованию биткоина, которую обнаружили в BlackRock. Инвестгигант опасается слишком сильной взаимосвязи у первой криптовалюты со стейблкоинами – криптовалютами, курс которых привязан к другим активам.

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