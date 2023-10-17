Загадка Сатоши Накамото: тайны создателя биткоина

В 2023 году биткоин отметил свое 14-летие, несмотря на это, о его создателе Сатоши Накамото известно значительно меньше, чем о первой криптовалюте. Поэтому он остается одной из самых загадочных личностей XXI века.

До недавних пор cоздатель биткоина более 12 лет не объявлялся в сети, но в сентябре 2023 года в соцсети X (бывший Twitter) снова активизировался аккаунт satoshi, автор которого называет себя Сатоши Накамото. Пользователи же утверждают, что аккаунт управляется австралийским программистом Крейгом Райтом, которого в криптосообществе называют “псевдо-Сатоши", за то что он назвал себя создателем биткоина и неоднократно отстаивал этот статус в суде.

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В связи с этим OBOZ.UA собрал все самые важные данные о Сатоши Накамото и разобрался, кто же управляет биткоином в отсутствие его создателя.

Сатоши Накамото: факты и гипотезы

О себе Накамото заявил, опубликовав 31 октября 2008 года “белую книгу" биткоина – Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. В документе он описал концепцию, идеи, цели и технические характеристики этой децентрализованной виртуальной валюты.

Но “днем рождения" биткоина считается 3 января 2009 года. Именно в этот день был добыт генезис-блок (то есть, первый блок) сети Bitcoin, что фактически ознаменовало запуск сети.

Накамото “опекался" проектом и направлял своих последователей чуть более двух лет. Последнее сообщение от него было опубликовано на форуме BitcoinTalk 13 декабря 2010 года – он обсуждал проблему DoS-атак на сеть биткоина.

На самом деле, нельзя утверждать, что Сатоши Накамото – это мужчина. Поскольку никто никогда не подтверждал личную встречу с “отцом" криптовалюты (но многие переписывались с ним онлайн), это может быть как женщина, так и группа разработчиков.

О себе он указал лишь дату и место рождения – якобы он появился на свет 5 апреля 1975 года в Японии. Но за столько лет исследователи неоднократно подвергали сомнению эту информацию.

Во-первых, его онлайн-активность чаще всего приходилась на рабочее время Европы. Кроме того, уровень знания им английского языка наталкивает на мысль о том, что Накамото – уроженец одной из англоязычных стран. Также сомнений добавляет и то, что в генезис-блоке он оставил цитату из британской газеты The Times за 3 января 2009 года.

Насчет даты рождения существует гипотеза, что 5 апреля 1975 года было выбрано в качестве насмешки над существующей финансовой системой. 5 апреля 1933 года (в разгар Великой депрессии) президент США Франклин Рузвельт запретил американским гражданам владеть золотыми слитками и монетами и приказал им сдать драгоценный металл в обмен на фиатную валюту – доллары. Соответствующий указ отменили лишь в 1975 году.

Однозначно известно, что Накамото был первым майнером биткоина. За все время он добыл свыше 1,1 млн BTC, или почти 5,5% возможной эмиссии этой криптовалюты. Поскольку преимущественная часть монет осталась нетронутой, по состоянию на 5 октября создатель биткоина обладал бы состоянием эквивалентным $32,1 млрд.

Торговля биткоинами

Сатоши Накамото также причастен к первой биткоин-транзакции. 12 января 2009 года он отправил криптографу Хэлу Финни 10 BTC.

А через 9 месяцев после этого появилась и первая криптобиржа New Liberty Standard. Особенностью этого биткоин-обменника было ценообразование BTC – виртуальные монеты оценивались в соответствии со стоимостью электроэнергии, затраченной майнерами.

На сегодняшний день биткоин можно купить на всех централизованных криптобиржах, которых, согласно данным CoinMarketCap, насчитывается более 600. В частности, на одной из крупнейших централизованных европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT это можно сделать за несколько шагов:

зарегистрироваться и пройти верификацию личности (у пользователей Дії это займет менее минуты);

пополнить свой торговый баланс – кнопка “Пополнить" в правом верхнем углу экрана (есть варианты пополнения в разных валютах);

нажать "Обмен" во вкладке "Торговля";

среди доступных валют выбрать BTC, указав необходимую сумму, на которую вы хотите совершить покупку, или же количество ВТС, которое вы хотите приобрести (несмотря на высокую стоимость одной единицы ВТС, на WhiteBIT можно приобрести первую криптовалюту даже на $1!) ;

подтвердить операцию, нажав соответствующую кнопку.

Подробнее как зарегистрироваться, пройти KYC и пополнить баланс в видеоинструкции WhiteBASE: traiding.

Кто управляет биткоином?

У новичков в криптоотрасли может возникнуть вопрос: а кто же управляет биткоином, если Накамото след простыл? Ответ однозначен: у этой криптовалюты нет единого органа управления (страны, организации или человека). Поскольку она полностью децентрализована, ее невозможно изменить или контролировать.

Именно децентрализация является одним из ключевых отличий криптовалюты от традиционной банковской системы. Сама сеть Bitcoin основана на консенсусе всех ее участников.

Это также объясняет то, что биткоин-кошелек не может быть заблокирован. Хотя он может попасть в “черный список" властей, после чего любая исходящая или входящая транзакция привлечет внимание правоохранителей.

Другое преимущество сети Bitcoin – одноранговость этой системы. Это значит, что ее пользователи могут заключать сделки друг с другом напрямую. Такие системы еще называют “пиринговыми" от peer-to-peer (P2P).

Отсутствие внешнего управления также влияет на сетевые комиссии. Размер сборов определяется лишь загруженностью сети – чем больше транзакций ожидают подтверждения, тем больше придется заплатить за обработку операции.

К тому же курс BTC зависит не от банков или рыночных регуляторов (во всяком случае, не напрямую), а только от рыночных условий. Хотя крупнейшие корпоративные инвесторы, в кошельках которых хранятся десятки и даже сотни тысяч BTC, могут повлиять на цену криптовалюты, если начнут продавать свои запасы.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что криптосообщество уже более 14 лет пытается разгадать загадку личности "отца" биткоина. С самыми вероятными и экстравагантными версиями, кем он может быть, вы можете ознакомиться в материале на нашем сайте.

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