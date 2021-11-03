'Я хочу, чтобы молодёжь добивалась успеха в нашей стране'– Василий Хмельницкий о миссии UNIT.City

Предприниматель и инвестор, основатель холдинга UFuture и инновационного парка UNIT.City Василий Хмельницкий недавно стал гостем свежего выпуска на канале Евгения Черняка "Big money". В интервью он рассказал, почему решил создать первую современную экосистему для украинского бизнеса и как UNIT.City помогает компаниям расти и привлекать инвесторов.

Украина — лучшее место для создания инновационных парков

Украинские специалисты востребованы во всем мире, за нашими соотечественниками охотятся лучшие мировые компании. Всегда в Украине было много разговоров о том, что нам нужно сохранять наш интеллектуальный потенциал, но конкретных действий этому не следовало. Первый инновационный парк UNIT.City может стать именно тем якорем, который задержит таланты дома, уверен его основатель Василий Хмельницкий.

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"У нас много политехнических институтов, много в школах математики, мы страна для инноваций. А теперь нужно создавать экосистему, из которой ребята не захотят уезжать. Они смогут получить здесь столько же, сколько в Америке. Вот это моя задача," — подчеркивает в выпуске Василий Хмельницкий.

Основатель UNIT.City рассказывает, вместе с командой они регулярно ездят в Кремниевую долину, Китай, Израиль, перенимают опыт у топовых инновационных компаний, чтобы самые крутые элементы воплотить в UNIT.City. Ведь важно не просто обустроить комфортные офисы для резидентов, а предложить им инструменты для развития. Поэтому уже сейчас в парке есть одна из уникальных в мире лабораторий прототипирования, акселератор для предпринимателей, которые связаны с промышленностью, стартап центр, где стартапы получают ценные знания, и возможность презентовать свою идею инвестору.

"Наша задача взять маленькие компании из 5-10 человек и создать условия для их роста"

Сейчас в UNIT.City располагаются 100+ резидентов. Это украинские компании и иностранные, есть даже несколько компаний с миллиардными оборотами. Василий Хмельницкий рассказывает, они не нацелены на больших резидентов, где 1000+ сотрудников, хотя это и самый легкий путь получить прибыль. Главная задача: принять маленькие компании, даже из 5 человек, и создать им такие условия, чтобы именно в UNIT.City они в разы выросли. То, что уже сейчас есть в инновационном парке — это только начало. Вскоре, уверен основатель парка, UNIT.City станет своей Кремниевой долиной в Восточной Европе. Потенциал для этого в Украине огромный.

"Мы уже 5 лет строим UNIT.City, но, на самом деле, мы в начале пути. Через 5-7 лет здесь будет очень круто," — подытожил Василий Хмельницкий.