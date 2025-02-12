WhiteBIT остановила вывод более $150 млн: как биржа противодействует криптопреступности

Согласно отчету Chainalysis о развитии криптопреступности в 2024 году, общая сумма украденных криптоактивов в мире достигла $2,2 миллиарда, что на 21,07% больше, чем в прошлом году. Число хакерских атак возросло с 282 в 2023 году до 303 в 2024 году, что подчеркивает системные сложности индустрии в противодействии киберугрозам.

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Криптовалютная биржа WhiteBIT сообщила, что в 2024 году успешно заморозила более $150 миллионов в оказавшихся под угрозой криптоактивах. Это подтвердило позицию компании как ключевого игрока по борьбе с цифровыми преступлениями.

Громкие кейсы возврата похищенных активов

Усилия WhiteBIT стали решающими в нескольких громких случаях, связанных с похищенными криптоактивами. В общей сложности бирже удалось остановить вывод $4,8 миллиона средств, похищенных в результате хакерских атак на другие биржи.

В частности, WhiteBIT заблокировала активы, связанные с XRP, по делу относительно соучредителя Ripple Криса Ларсена. Биржа также заморозила значительные суммы криптовалюты после атаки на Coinspaid, помогая минимизировать потери пострадавших пользователей. Кроме того, компания оперативно отреагировала по делу TAO Holder, расследуемому блокчейн-аналитиком ZachXBT, заблокировав значительную сумму USDC и поддержав правоохранителей в процессе возврата средств.

В апреле биржа Rain.com потерпела взлом на $16 миллионов, организованного северокорейской хакерской группой Lazarus. ФБР смогли отследить $760 тысяч похищенных SOL, переведенных на WhiteBIT. В сентябре биржа успешно вернула эти средства ФБР в соответствии с судебным приказом, способствуя восстановлению активов.

Противодействие отмыванию денег: подход WhiteBIT

WhiteBIT активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, повышая уровень безопасности и защищая пользователей от мошенничества. Биржа делает акцент на прозрачности и быстрой коммуникации, что позволяет правоохранителям оперативно получать доступ к требуемой информации.

"Наш подход выходит за пределы стандартных практик Anti-Money Laundering (AML, с англ. противодействие отмыванию денег)", - рассказывает представитель отдела комплаенса WhiteBIT. Мы используем OSINT (разведку на основе открытых данных) для выявления подозрительных активностей, применяем собственные мониторинговые системы для отслеживания и блокировки мошеннических транзакций, а также проводим расследование вручную для точного анализа подозрительных случаев.

Киберпреступность в 2024 году: основные угрозы для криптопользователей

По данным WhiteBIT, наиболее распространенные типы инцидентов на бирже выглядят следующим образом:

40% - взломы кошельков из-за технических средств (фишинг, вирусы, кейлогеры, прямой хакинг);

(фишинг, вирусы, кейлогеры, прямой хакинг); 40% — мошеннические схемы социальной инженерии , обещающие "легкую прибыль" и маскирующиеся под инвестиционные возможности. Часто включают поддельные сайты и группу мошенников, постепенно завоевывающих доверие жертв;

, обещающие "легкую прибыль" и маскирующиеся под инвестиционные возможности. Часто включают поддельные сайты и группу мошенников, постепенно завоевывающих доверие жертв; 10% - мошенничество через Telegram-каналы . Жертвам показывают небольшие прибыли, побуждая их инвестировать повторно, после чего мошенники исчезают с денежными средствами;

. Жертвам показывают небольшие прибыли, побуждая их инвестировать повторно, после чего мошенники исчезают с денежными средствами; 10% - атаки, связанные с фейковыми версиями сайта WhiteBIT и сломанными аккаунтами.

"Слабые пароли и отсутствие двухфакторной аутентификации (2FA) существенно повышают риск взлома аккаунтов", - объясняет представитель WhiteBIT. "Мы снижаем эти риски, сохраняя 96% средств в холодных кошельках, вводя обязательную 2FA и шифруя частные ключи с помощью передовых алгоритмов".

Стандарты безопасности WhiteBIT

WhiteBIT входит в пятерку самых безопасных криптобирж мира по версии CER.live и является первой биржей, получившей сертификацию CCSS Level 3 — самый высокий стандарт безопасности в криптоиндустрии.

WhiteBIT остается лидером в сфере криптобезопасности, объединяя инновации, комплаенс и быструю реакцию на новые угрозы. В год, когда криптопреступность достигла рекордных масштабов, биржа не только защитила миллионы, но и установила новый стандарт безопасности для всей индустрии.