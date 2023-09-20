WhiteBIT добавила возможность купить цифровые Gift-карты за криптовалюту

Делать подарки близким становится еще приятнее и проще благодаря современным решениям типа подарочных карт. Криптобиржа WhiteBIT снова идет в ногу с тенденциями, реализовав продажу цифровых Gift-карт на своей платформе за криптовалюту. Множество брендов доступны в виде Gift-карт, они насчитывают как популярные стриминговые сервисы, так и шопинг-платформы.

Уже сейчас пользователи WhiteBIT, подтвердившие свою личность на бирже и активировавшие двухфакторную идентификацию (2FA), могут открыть мобильное приложение и убедиться в удобстве оформления карты собственноручно. Чтобы заказать карту, необходимо:

открыть раздел "Gift-карты" , который находится на главной странице приложения в списке продуктов и блоке "Промо";

, который находится на главной странице приложения в списке продуктов и блоке "Промо"; обязательно воспользуйтесь фильтром и выберите страну проживания или человека, который получает карту. Это позволит выбрать именно те сервисы, которые действуют на территории будущего пользователя карты;

Видео дня

выбрать карту из перечня доступных сервисов и указать сумму, которая будет служить номиналом Gift карты . Для удобства можно также использовать фильтр и выбрать карту по нужной категории;

. Для удобства можно также использовать фильтр и выбрать карту по нужной категории; при покупке карты обращайте внимание на способ использования . Gift-карта доступна офлайн, онлайн или же офлайн и онлайн одновременно;

. Gift-карта доступна офлайн, онлайн или же офлайн и онлайн одновременно; оплатить Gift-карту криптовалютой прямо с Основного баланса на бирже.

После оплаты карту можно найти на главной странице в разделе "Продукты", "Мои Gift-карты". Дальше дело за вами – карточку можно либо перевести другому пользователю, скопировав ссылку, либо оставить ее себе. Чтобы воспользоваться картой офлайн, нужно перейти по ссылке и показать страницу открытой карты в соответствующем магазине. На онлайн-сервисах нужно всего-навсего указать код со ссылкой в соответствующем поле.

Напомним, что WhiteBIT – одна из самых крупных криптобирж Европы, которая предлагает широкий набор торговых инструментов, 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. По состоянию на сентябрь 2023 года биржа насчитывает более четырех миллионов пользователей. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета "Киево-Могилянская академия". Из последних масштабных обновлений компании – запуск собственного блокчейна WB Network и платформы для голосования и листинга новых криптопроектов WhiteBIT Launchpad.

И цифровые Gift-карты от WhiteBIT – еще один пример применения криптовалюты, доказывающей пользу и практичность цифровых активов в повседневной жизни. Ждем предстоящих обновлений.

Как уже ранее сообщал OBOZREVATEL, торговая площадка также реализовала возможность предпродажи билетов на футбольный матч Украина – Англия за криптовалюту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!