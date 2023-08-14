Стартовала предпродажа билетов на матч Украина – Англия от WhiteBIT

Болельщики украинской сборной по футболу получили доступ к эксклюзивным билетам на домашний матч, который состоится 9 сентября на стадионе "Tarczyński Arena Wroclaw" в городе Вроцлав, Польша. Благодаря партнерству криптобиржи WhiteBIT и национальной сборной команды Украины по футболу, билеты можно приобрести за криптовалюту уже 14 августа – то есть на два дня раньше официального старта продаж. Билеты на матч Украина – Англия доступны по ссылке.

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В рамках футбольного сезона 2023 года украинская национальная сборная проводит домашние матчи все еще не в Украине. Сентябрь порадует болельщиков двумя яркими событиями: домашним матчем Украина – Англия во Вроцлаве и выездным матчем Италия – Украина в Милане. И билеты на домашний матч Украина – Англия можно досрочно приобрести за криптовалюту.

Впервые WhiteBIT реализовала опцию покупки билетов за криптовалюту в мае этого года для домашнего матча Украина Мальта. Воспользоваться такой возможностью можно благодаря Whitepay, специальному техническому решению от WhiteBIT для подключения цифровых платежей. Кроме того, Whitepay предоставляет услуги для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы и платежные страницы.

Оценить удобство криптовалюты в повседневной жизни становится все проще, и пример WhiteBIT и национальной сборной еще раз доказывает, что использование цифровых активов является действенным способом оплаты в практически любой сфере жизни. Целью таких инициатив является, прежде всего, широкое внедрение блокчейн-технологий, которые делают такие обычные практики, как оплата и переводы, более удобными и быстрыми. А решения от WhiteBIT задают уровень технологических инноваций как в Украине, так и Европе.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ национальных валют. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК "Барселона", партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета "Киево-Могилянская академия". Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.