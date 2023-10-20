Взломали одну из крупнейших криптобирж мира: куда делись миллионы долларов

Неизвестный хакер или группа хакеров изломами криптовалютная биржа HTX (бывшая Huobi) и украли с площадки около 5 тыс. ETH, что эквивалентно $8 млн. Но затем они добровольно вернули все активы за вознаграждение.

Об этом на своей странице в соцсети X сообщил основатель блокчейна Tron и член консультативного совета HTX Джастин Сан. Он заверил, что $8 млн – это незначительная для торговой площадки сумма, активы которой составляют около $3 млрд.

Поэтому кибератака не повлияла на работу биржи – клиентам полностью покрыли убытки, а специалисты по безопасности приняли оперативные меры для предотвращения дальнейших потерь. При этом торговые сделки на платформе не останавливались.

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После излома руководство биржи вступило в переговоры с киберпреступниками, чтобы убедить их вернуть украденные средства за вознаграждение в 5% от общей суммы украденных активов (т.е. $400 тыс.). Даже допускалась возможность дальнейшего найма этого человека на должность консультанта по безопасности.

Стоит отметить, что криптосервис Сoinmarketcap включил HTX в список топ-10 криптобирж мира:

Менее чем через две недели стало известно, что с хакером все же удалось прийти к согласию. Он вернул все активы, которые вывел из HTX за обещанное вознаграждение. "Хакер сделал верный выбор", - отметил Джастин Сан.

Аналитик ZachXBT отметил, что взломщику удалось вывести криптовалюту благодаря компрометации ключей горячего криптогаманца платформы. "Вам следует изменить адрес своего горячего кошелька и снизить частоту его использования", – посоветовал он руководству HTX.

Практика платить хакерам за обнаруженные пробелы в кибербезопасной архитектуре довольно распространена в криптсреде. Тех, кто выявляет такие недостатки за вознаграждение от площадки, называют "белыми шляпами" (white hat).

Также OBOZ.UA писал о том, как удалось поймать криптопреступника, который "ограбил" даркнет-маркетплейс Silk Road. Мужчину искали более семи лет, а арестовать его удалось из-за транзакции на $800.

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