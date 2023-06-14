В Украине введут налоги на криптовалюту: когда ждать изменений

Закон о налогообложении сделок с криптовалютой в Украине может быть принят уже в сентябре 2023 года. Таким образом, Украина может стать первой европейской страной, имплементировавшей нормы Евросоюза по регулированию виртуальных активов.

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Для этого также необходимо обновить закон 2021 года "О виртуальных активах". Но, по словам члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрия Бойко, по обоим направлениям уже достаточно наработок, пишет Forbes.

В частности, Бойко утверждает, что законопроект о налогообложении должны опубликовать уже 14 июня. "Надеюсь, закон будет принят в сентябре, а заработает он уже с 2024 г.", – заявил он.

Член НКЦБФР пояснил, что концепция налогообложения с криптовалютами в Украине базируется на примере западных стран. То есть налог будет налагаться только на прибыль от таких операций.

"Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница – 1000 грн", – отметил Бойко.

Не будут облагаться налогом виртуальные активы, которые были получены в результате таких операций, но находятся в собственности плательщика более 365 дней. В целом ставка налогообложения будет состоять из 18% инвестиционной прибыли и военного сбора (1,5%).

Также в законопроекте закрепят регуляторами рынка виртуальных активов Национальный банк и НКЦБФР. Собственно активы делят на три категории:

токены с привязкой к активам;

токены электронных денег;

прочие виртуальные активы.

Чтобы выпустить активы из первой категории, компания-эмитент должна быть авторизованным в НКЦБФР юридическим лицом. Для этого необходимо оформить белую книгу (whitepaper) – "дорожную карту" со всеми техническими характеристиками проекта.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, в апреле Европейский парламент принял Регламент о рынках криптоактивов (MiCA), ставший законодательной базой Евросоюза по регулированию криптовалютной индустрии. В Еврокомиссии утверждают, что это позволит создать всеобъемлющие правила по криптоактивам, защитить права потребителей, а также обеспечить финансовую стабильность и инновации.

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