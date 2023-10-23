В США делают биосовместимые NFT-тату: сколько на этом зарабатывают

Компания Blackdot создала новый гаджет, создающий татуировки, информация о которых записывается при помощи алгоритма, аналогичного NFT. Таким образом технология блокчейн нашла еще одно неожиданное применение.

Разработка является модификацией тату-робота, который создает татуировки при помощи компьютера. Его особенность заключается в том, что он позволяет авторам рисунков получать прибыль благодаря фиксации в блокчейне, говорится на сайте проекта.

Разработчики называют это биосовместимой технологией, которая "совмещает древность тату-искусства и современность при помощи первой в мире полностью автоматизированной и масштабируемой тату-платформы".

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"Это быстро и безопасно, а также сопровождается меньшей степенью дискомфорта и большими возможностями как для художников, так и для любителей тату", – уверяют в Blackdot.

Дизайны тату клиенты могут выбрать на маркетплейсе Blackdot – авторы рисунков получают роялти с каждой покупки их работы, а их стоимость стартует от $400. При этом место для нанесения выбирается автоматически.

Перед нанесением тату кожа клиента предварительно тестируется. Робот делает несколько проколов, чтобы подобрать индивидуальный режим для каждого посетителя и таким образом снизить его дискомфорт и обезопасить весь процесс.

Иглы для татуировок имеют диаметр 0,25 мм, то позволяет добиться высочайшей детализации работы, которой нельзя было бы достичь вручную. Впоследствии, кроме непосредственно тату, клиенты Blackdot также получат выбранный рисунок в виде NFT.

Среди тех, кто уже подтвердил свое сотрудничество с проектом "криптотату" – известный генеративный художник Тайлер Хоббс, тату-мастер Омер Тунк и иллюстратор Джон Крейг.

Первая тату-установка Blackdot уже появилась в городе Остин (штат Техас), а следующие могут в ближайшее время появиться в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Майами и других американских городах. Компания ищет спонсоров для дальнейшего расширения.

Ранее OBOZ.UA писал об упадке в NFT-индустрии. Оказалось, что 95% всех коллекций невзаимозаменяемых токенов имеет нулевую стоимость. Лишь менее 1% NFT стоят выше $6000.

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