NFT умерли? 95% всех коллекций не стоят абсолютно ничего

Интерес к невзаимозаменяемым токенам (NFT), бушевавший на рынке виртуальных активов в 2021 и 2022 годах, практически полностью угас. В связи с этим журналисты допустили смерть этого направления.

Отталкиваясь от данных криптосервисов NFT Scan и CoinMarketCap, аналитики сервиса dappGambl утверждают, что рыночная капитализация 69 795 из 73 257 изученных ими NFT-коллекций была равна 0 ETH. То есть, 95% всех коллекций таких токенов имеет нулевую стоимость.

Такими бесполезными по своей сути активами владеют около 23 млн человек. Хотя на своем пике совокупный показатель месячного торгового объема NFT достигал $2,8 млрд, что привлекло множество инвесторов.

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“Эта пугающая реальность должна послужить отрезвляющим фактором против эйфории, которая зачастую витала в NFT-сообществе. На фоне историй о цифровых произведениях искусства, проданных за миллионы, и историй мгновенного успеха, легко упустить из виду тот факт, что рынок полон ловушек и потенциальных потерь", – утверждают авторы исследования.

В докладе говорится, что 79% всех NFT-коллекций остаются нераспроданными. Но даже из 8850 коллекций, которые занимают верхние строчки в рейтинге по рыночной капитализации, 18% являются бесполезны, а 41% торгуются на уровне $5-100 за NFT.

Токены лишь из менее чем 1% стоят выше $6000, что, все равно, намного ниже миллионных сделок, которые заключались в 2021-2022 годах. Стоит отметить, что рассвет NFT-отрасли совпал с общим подъемом на крипторынке, который закончился в ноябре 2021 года, когда биткоин достиг своего исторического максимума на уровне $69 тыс.

“Значительная часть рынка NFT характеризуется спекулятивными стратегиями ценообразования, далекими от реальной истории торговли этими активами. Кроме того, это очевидное несоответствие между зарегистрированными ценами и фактическими продажами может указывать на то, что многие продавцы ждут еще одного массового всплеска интереса к NFT, подобного буму, что наблюдался в 2021 году, но он может никогда больше не повторится", – говорят исследователи.

Ранее OBOZREVATEL писал о процессе создания NFT – минтинге. Как можно получить собственную коллекцию токенов и где их потом продавать, читайте в материале на нашем сайте.

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