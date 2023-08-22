Не просто картинки: где создают и как зарабатывают и NFT

Невзаимозаменяемые токены (NFT) уже давно отошли от статуса просто "картинок", заняв одно из почетных мест в области криптовалютных инвестиций. Уникальные характеристики таких активов позволяют не только применять их в разных направлениях, но и получать прибыль.

Видео дня

OBOZREVATEL узнал наиболее распространенные способы использования NFT и как создать такой токен.

В чем уникальность NFT?

NFT – это размещенный в блокчейне криптографический токен, используемый для предоставления права собственности на актив. Такие активы могут быть цифровыми (произведения искусства, виртуальная недвижимость, предметы для компьютерных игр или метавселенных) или физическими (ценные металлы, драгоценные камни, билеты).

Особенностью такого токена является его невзаимозаменяемость, то есть уникальность – другого такого не существует. Именно это отличает его от обычной криптовалюты – например, в отличие от NFT, все биткоины аналогичны между собой, поэтому их можно заменить друг другом.

Поскольку все NFT основаны на технологии блокчейна, информация о владельце такого токена записывается в цепочку блоков. Она доступна каждому и подтверждает собственность таких токенов.

NFT создаются, управляются и передаются благодаря смарт-контрактам – программам с предварительно прописанным действием. Они выполняются автоматически и при соблюдении необходимых условий.

Но даже визуально похожие NFT будут отличаться друг от друга – такая неповторимость достигается за счет кода. Его невозможно подделать, поскольку он содержит описание токена, адреса смарт-контракта и создателя, а также историю транзакций.

Сферы применения NFT

Условно невзаимозаменяемые токены можно разделить на две категории: связанные и не связанные с блокчейн-проектами. К первым относятся следующие:

аватары – такие токены имеют ряд характеристик, отличающихся по редкости, от чего зависит их стоимость (к таким относится коллекция The WhiteBIT Bulls, которую выпустила одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT. В августе у новых пользователей биржи есть возможность стать владельцем NFT бесплатно, подробности на сайте);

игровые NFT – передают право собственности на всевозможные игровые предметы (Axie infinity, Crypto Kitties);

виртуальная недвижимость – передают право собственности на участки территории в NFT-проектах (Decentraland, The Sandbox).

Вторая категория NFT включает в себя токенизированные предметы из физического мира или данные, а также передает право на владение ими. Токенизированными могут быть произведения искусства (картины, музыкальные или видео произведения), элементы разнообразных коллекций, одежда, ценные металлы, драгоценные камни и другие предметы из физического мира.

Когда речь идет о практическом применении технологии NFT, следует упомянуть ее использование в качестве билетов. В частности, авиакомпании Air Europa и Flybondi стали первыми пассажирскими перевозчиками, реализовавшими проект NFT-авиабилетов. Также NFT могут предоставлять пользователям доступ к каналам, программам и другим различным виртуальным или оффлайн-платформам.

О том, что NFT заслужили свое место под солнцем, свидетельствует и то, что некоторые криптоплощадки позволили использовать их как залог для криптокредитования.

Заработок на NFT

Невзаимные токены предоставляют несколько возможностей для получения дохода. Рассмотрим самые популярные из них.

NFT-трейдинг

Наиболее очевидный метод, сравнимый с торговлей любыми другими финансовыми активами. Известны случаи, когда стоимость некоторых NFT после их покупки росла в десятки и сотни раз.

Впрочем, для NFT-трейдинга необходимо иметь стартовый капитал, а также уметь анализировать рынок, чтобы найти перспективные токены, стоимость которых может вырасти. Также для такого дела необходимо иметь терпение, чтобы дождаться удачного момента и продать токен по самой выгодной цене.

NFT-игры

За выполнение определенных квестов или за победу во внутриигровых соревнованиях в играх типа Play-to-Earn можно получить персонажей, редкие игровые предметы и другие NFT. Продать их можно либо по фиксированной цене на игровом рынке, либо на аукционе.

Аирдроп

NFT-аирдропы – это раздача токенов командой криптовалютного проекта для его популяризации. Как правило, подобные акции проводятся бесплатно и за участие в активностях сообщества.

Впрочем, такие токены часто не приносят существенной прибыли. Но их хранение ничего не стоит, поэтому на всякий случай можно собирать как можно больше NFT – возможно, какой-то с ним случайно подорожает.

Минтинг

Минтинг, или чеканка – это процесс создания собственного NFT. К такому способу обращались многие известные артисты, дизайнеры и даже политики.

Впрочем, популярность могут получить и коллекции токенов, созданные малоизвестными авторами – главное, предложить креативный и свежий для инвесторов продукт. NFT – это не обязательно должна быть условная картинка, это может быть и 3D-модель, видео или музыкальное произведение.

Часто, кроме дохода от реализации NFT, его автор также получает роялти – незначительную комиссию по каждой последующей перепродаже своего токена.

NTO

NFT Token Offering (NTO) – распределение снабженных криптотокенами NFT. Это сравнимо с ICO (первичным предложением токенов) – акцией, заключающейся в продаже инвесторам фиксированного количества нового и разово созданного криптовалюты. Отличие NTO заключается в том, что токены, интегрированные в NFT, уже торгуются на рынке, а владельцы NFT могут получать дополнительные бонусы на призы (но если такой токен будет продан, тогда разблокированные токены получит уже новый владелец).

Как создать NFT?

Самым популярным NFT-рынком является OpenSea – это открытый маркетплейс, воспользоваться которым может любой желающий. Чтобы выставить на продажу свой токен, не нужно иметь специальных программ, но для продажи целой коллекции все же удобнее будет воспользоваться дополнительным софтом.

Чтобы создать собственный NFT, нужен аккаунт на OpenSea, а также созданный Web3-кошелек, например Metamask. Чеканка NFT – бесплатная, это можно сделать за несколько шагов:

в меню "Создать" (Create) необходимо загрузить токенизированный файл (поддерживаются форматы PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB и GLTF, а размер не должен превышать 100 Мб);

заполнить все поля (имя и описание будущего NFT, ссылку на свой веб-сайт и указать, к какой коллекции он принадлежит);

важно указать блокчейн, на котором будет размещен токен – для этого нужно выбрать между Ethereum и Polygon;

когда все поля будут заполнены, нужно нажать кнопку "Создать".

На своей странице можно найти информацию о созданном NFT – количестве просмотров и ставках заинтересованных в покупке пользователей. Однако необходимо помнить, что за блокчейн-транзакции взимаются комиссии, зависящие от загруженности сети, в которой был размещен NFT.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрпошта" выпустит почтовые марки в формате NFT. Необходимый закон уже приняла Верховная Рада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!