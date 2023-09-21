В Сингапуре на криптовалюте отмыли $700 млн: что купили мошенники

Правоохранительные органы Сингапура раскрыли масштабную мошенническую схему, в результате которой было отмыто почти $700 млн, в том числе с использованием криптовалют. В преступную группировку входили по меньшей мере три десятка человек.

Как сообщили в сингапурской полиции, в результате расследования были задержаны 10 иностранцев - граждан Китая, Кипра, Камбоджи, Турции и Вануату. Еще 12 человек вызвались за сотрудничество с правоохранителями, а восемь других объявлены в розыск.

У преступников было конфисковано значительное состояние: 94 объекта недвижимости, 50 транспортных средств общей стоимостью более 815 млн сингапурских долларов (SGD), 250 сумок и часов, более 120 компьютеров и мобильных телефонов, более 270 ювелирных изделий и два золотых слитка. Кроме того, у них изъяли более 35 банковских счетов, на которых было в общей сложности 110 млн SGD, и наличные деньги на 23 млн SGD. В совокупности стоимость изъятого имущества эквивалентна $700 млн.

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Также у мошенников было обнаружено 11 документов с информацией о цифровых активах.

"В результате масштабного расследования и последующей разведки, включая анализ отчетов о подозрительных транзакциях, полиция обнаружила группу лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию доходов от организованной преступной деятельности за рубежом, включая мошенничество и онлайн-гемблинг", – говорится в заявлении правоохранителей.

Если задержанных признают виновными, по всем обвинениям (отмывание средств, подделка и использование поддельных документов и сопротивление задержанию) их совокупно грозит до 25 лет тюрьмы и/или немалый штраф.

Также ранее OBOZREVATEL писал о разоблачении масштабной криптооборудки в Китае. Правоохранительные органы КНР подсчитали, что в команду злоумышленников входило не менее 63 человек, а сумму доходов, полученных ими нечестным путем, оценили в 12 млрд юаней, или около 1,7 млрд долларов.

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