В приставках Xbox появится криптокошелек: что известно

Компания Microsoft планировала или до сих пор планирует интегрировать в популярную игровую консоль Xbox криптовалютный кошелек.

О подготовке интеграции гейм-девайса и криптотехнологий стало известно из неотредактированной дорожной карты Xbox от мая 2022 года. Как сообщает Kitco, документы были опубликованы представителями Microsoft на игровом форуме Resetera в рамках судебного разбирательства по делу о поглощении компании Activision Blizzard.

В документах говорилось о новых технологиях в версиях консоли, которые должны выйти в 2028 году. Среди прочего упоминались гироскопический контроллер, гибридная облачная игровая платформа, а также криптокошелек.

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"Трудно представить, чтобы работой нашей команды поделились именно таким образом, потому что с тех пор многое изменилось и появилось много поводов для беспокойства как сейчас, так и в будущем. Реальными планами мы поделимся по мере готовности", – заявил на своей странице в соцсети X глава Xbox Фил Спенсер.

Руководитель отдела по работе с инвесторами в криптофонде Alt Tab Capital Майкл Силберберг оценил, что такая интеграция увеличит число участников крипторынка на 2,5 млрд человек. На этом фоне он прогнозирует рост объема транзакций и усиление роли цифровых активов в глобальной экономике.

В качестве криптокошельков могут быть и специализированные онлайн-сервисы по работе с виртуальными активами. Получить такой кошелек можно при регистрации на соответствующей площадке, например, криптобирже или обменнике криптовалют. Например, одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины – WhiteBIT дает возможность своим новым пользователям открыть криптокошельки в 270 различных активах и в 10 фиатных валютах.

Ранее OBOZREVATEL писал о разновидностях криптовалютных кошельков. Какие они бывают и какие недостатки и преимущества у каждого класса, читайте в материале на нашем сайте.

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