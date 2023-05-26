Биткоин под надежным замком: как и где надежно хранить криптовалюту

Криптовалюта становится все более обыденным явлением для многих людей по всему миру. И один из первых вопросов, с которым сталкиваются криптоинвесторы – где хранить купленные, добытые или полученные монеты и токены.

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Ответ очевиден: в криптокошельках. Но, в зависимости от функциональности, стоимости и даже конструкции, они могут быть разными.

Поэтому OBOZREVATEL изучил отличия между различными криптокошельками и узнал, какие из них для каких функций подойдут больше.

Как именно хранится криптовалюта?

Прототип первого криптокошелька был разработан вместе с первой криптовалютой. Анонимный создатель биткоина, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, назвал его Bitcoin-qt, но после его доработали и переименовали в Bitcoin Core. Этот кошелек и по сей день остается одним из самых популярных.

Однако с тех пор появилось множество новых продуктов, которые позволяют хранить несколько разных виртуальных валют. Кроме того, такие хранилища могут быть как виртуальными, то есть программными, так и физическими или аппаратными.

Несмотря на существующие различия, все типы криптокошельков объединяет то, что они могут как получать, так и отправлять монеты. Для этого необходимо иметь два ключа шифрования: открытый или публичный, а также закрытый или приватный.

Открытый ключ – это адрес, на который пересылается криптовалюта. Он имеет такое название, потому что он доступен другим пользователям. Закрытый ключ – это пароль, необходимый для подтверждения транзакции. Утратив его, пользователь не сможет воспользоваться ни криптовалютой, которая уже есть в его кошельке, ни той, которая будет ему перечислена в будущем.

То есть, фактически криптовалюта хранится не в самих кошельках, а в блокчейне, который выступает в качестве реестра. Ключи доступа к этому реестру привязываются к одному криптокошельку, но могут быть импортированы в любой другой по желанию пользователя.

Разновидности криптокошельков

Криптовалютные кошельки могут быть одновалютными и мультивалютными. То есть. они используются для хранения одного или нескольких видов криптоактивов. Кроме того, они могут быть подключенными к интернету (горячими) или нет (холодными).

Разные типы криптокошельков обладают своими преимуществами и недостатками, и могут использоваться в зависимости от потребностей пользователя. В целом, их можно разделить на четыре категории:

онлайн-кошельки;

программные;

электронные кошельки на бумажном носителе;

аппаратные.

Онлайн-кошельки

К таким криптокошелькам относят специализированные онлайн-сервисы для работы с виртуальными активами. Доступ к ним можно получить только через интернет-браузер.

Получить такой кошелек можно при регистрации на соответствующей площадке, например, криптобирже или обменнике криптовалют. К примеру, одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины - WhiteBIT дает возможность своим новым пользователям открыть криптокошельки в 270-ти различных активах и в 10 фиатных валютах

Также в связи с рисками в сфере кибербезопасности, следует выбирать надежные площадки, проверенные независимыми аудиторами.Платформа WhiteBIT прошла проверку на кибербезопасность: она хранит 96% активов на холодных кошельках, для обнаружения и блокировки хакерских атак использует Web Application Firewall (WAF). Кроме того, аудиторы из Hacken.io и CER.live внесли WhiteBIT в тройку самых безопасных бирж с рейтингом ААА – это означает, что она отвечает высочайшим требованиям к уровню безопасности.

Но следует помнить, что хранение биткоинов в таких кошельках подходит не только тем, кто активно занимается торговлей (что само собой разумеется). Храня свои виртуальные активы на криптобиржах, пользователи таких площадок могут получать пассивный доход.

В частности, WhiteBIT предлагает оформить участие в криптодепозитной программе. Криптодепозиты на платформе доступны для более чем 30 различных активов, а длительность таких планов варьируется от 10 до 360 дней.

Программные криптокошельки

Такие кошельки необходимо устанавливать на свой компьютер или смартфон. Некоторые из них могут использоваться и как горячие, и как холодные.

Например, Bitcoin Core, скачанный на подключенный к интернету компьютер, и часто использующийся для транзакций, будет горячим криптокошельком. Но если отключить компьютер от сети на долгое время, такой кошелек станет холодным.

Кроме того, такие кошельки классифицируются по размеру места, которое они занимаются на устройстве. Такое программное обеспечение может быть легким, если оно используется только для получения и отправки транзакций. Но если пользователь для установки скачивает весь блокчейн, то такой кошелек будет тяжелым.

К последним относится и Bitcoin Core. Чтобы его установить, необходимо скачать весь блокчейн биткоина – это более 400 гигабайт. Но это предоставляет пользователю дополнительные функции, например, возможность майнинга.

К программным криптокошелькам можно отнести и расширения для браузеров. Стоит отметить, что доступ к некоторым криптосервисам можно получить только через такие браузерные кошельки.

Аппаратные кошельки

Одним из самых надежных способов хранить криптовалюту справедливо считаются физические криптокошельки. Аппаратный кошелек – это небольшое автономное устройство, которое активируется только при подключении к компьютеру через USB-разъем или по Bluetooth.

Отсутствие подключения к интернету объясняет защищенность активов, которые хранятся в таких кошельках, от хакеров. Но следует помнить: при утрате такого устройства восстановить доступ к криптовалюте будет невозможно.

Соответственно такой кошелек не подойдет активным криптотрейдерам. Он используется для длительного хранения криптовалюты.

Бумажные криптокошельки

Также к холодным способам хранить биткоин или другие криптовалюты относят бумажные криптокошельки. Это достаточно недорогой, но надежным метод.

Такие кошельки представляют из себя лист бумаги с распечатанными публичным и приватным ключами, которые формируются специальными сайтами-интеграторами. Для удобства ключи можно вшить в QR-коды.

Чтобы получить монеты на такой кошелек, достаточно дать отправителю публичный ключ (или соответствующий ему QR-код). А чтобы отправить криптовалюту, приватный ключ необходимо ввести в любом кошельке.

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