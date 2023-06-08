В НБУ раскрыли особенности регулирования рынка криптовалют в Украине

Национальный банк Украины готов максимально приблизить регулирование криптовалютного рынка в стране к европейским нормам. При чем при разработке нужно учесть особенности российских правовой и денежной систем.

Видео дня

Об этом директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук заявил на конференции Crypto | Verse Conference. Мероприятие было посвящено обсуждению криптовалют, в частности, их преимуществ для бизнеса, использованию блокчейн-технологии, токенов, децентрализованных финансов и других вопросов.

Макарчук отметил необходимость соблюдать баланс между защитой интересов потребителей, сохранением ценовой и финансовой стабильности, а также созданием предпосылок для развития рынка виртуальных активов. Для этого нужно создать прозрачные, понятные и взаимовыгодные для всех правила работы рынка. Тогда это удовлетворит и поставщиков услуг, и их пользователей.

Макарчук добавил, что стандарты работы такого рынка в Украине не будут сильно отличаться от других европейских стран. Впрочем, участники могут столкнуться с определенными особенностями.

"Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности, наличие двух регуляторов (НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и соответствующее разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними. То есть регулирование должно быть приведено в национальные реалии, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт", – добавил Арсен Макарчук.

Следует отметить, что подобную позицию ранее высказывали в НКЦБФР. В комиссии тоже считают, что слишком жесткое регулирование криптовалютной индустрии может негативно повлиять на дальнейшее развитие в Украине, но саморегуляция отрасли может существенно повредить инвесторам.

Между тем, как уже сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала марта приостановлена возможность пополнения криптобирж с украинских банковских карт, как и вывод на них средств. Это связывают со схемами игорного бизнеса по уклонению от налогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!