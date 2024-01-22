Украинцы создали международную криптопирамиду: украдены десятки миллионов гривен

Украинские правоохранители разыскивают жертв масштабной криптовалютной аферы, в результате которой были украдены десятки миллионов гривен. Речь идет об "инвестиционном фонде" S-Group, о котором украинцев предупреждали еще в 2021 году.

Видео дня

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленники предлагали пострадавшим инвестировать средства в токены SWCT, которые якобы можно было использовать для торгов на рынке Forex и других операций с финансовыми активами. Кроме того мошенники гарантировали обманутых клиентам высокий пассивный доход.

При этом фактически "криптовалюту" SWCT нельзя было продать на криптобиржах – она не была представлена ни на одной торговой площадке и была доступна только в криптокошельке компании S-Wallet.

В действительности средства обманутых пользователей отправлялись на криптокошелек злоумышленников. По данным Нацполиции, жертвами криптоаферы стали тысячи людей, включая жителей временно оккупированного Крыма, России и стран Европейского союза.

Помимо дохода от инвестирования в фиктивные токены, аферисты обещали значительные бонусы за привлечение новых участников. Это способствовало быстрому распространению мошеннической схемы.

Следователи заявили, что организаторами криптовалютной аферы являются граждане Украины. Они продолжают выяснять все обстоятельства преступления и просят людей, пострадавших от действий мошенников, обратиться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что издание "Полтавщина" еще в октябре сообщало об обысках у местных блогеров, которые рекламировали криптопирамиду S-Group. Согласно данным журналистов, в результате этого одна из них, Марина Манюненко (Marina Ricci), выехала из Украины в Польшу.

Ранее OBOZ.UA сообщал об украинке, которая стала жертвой криптомошенников – они гарантировали ей прибыль от инвестиций в виртуальные активы, а сами исчезли с ее деньгами. Воров разыскивают правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!