Хотела заработать и отдала деньги незнакомцам: украинка потеряла тысячи гривен на крипте

Украина стала жертвой мошенников, которые гарантировали ей прибыль от криптовалютных инвестиций, а исчезли с ее деньгами. Воров разыскивают правоохранители.

Видео дня

Как сообщили в управлении Нацполиции Хмельницкой области, жертвой стала местная 33-летняя жительница. В одном из мессенджеров ему написала неустановленное лицо с обещаниями легкой прибыли от криптоинвестиций.

Потерпевшая перевела преступникам почти 14 тысяч гривен, после чего мошенники заблокировали чат и перестали выходить на связь. Полицейские устанавливают обстоятельства данного события.

"Злоумышленники в социальных сетях и мессенджерах предлагают доверчивым гражданам "заработать" на купле-продаже криптовалюты, обещая при этом сверхприбыли. После получения средств, обманутых клиентов блокируют", - предупредили в полиции и призвали граждан быть осмотрительными, не доверять предложениям "легких денег" , не инвестировать средства в сомнительные проекты и не переводить деньги на неизвестные счета

Ранее OBOZ.UA сообщал о жителе Житомирской области, что мошенническим путем завладел чужой криптовалютой на 22 тыс. гривен. За совершенное преступление ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!