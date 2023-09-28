Украинцев бесплатно обучают трейдингу и криптограмотности: подборка ресурсов

В последние несколько лет цифровые активы получили широкое признание в мире. Украина заняла пятое место среди мировых лидеров по использованию криптовалюты в рейтинге Chainalysis Global Crypto Adoption Index за 2023 год. Согласно данным Triple A, криптовалютами владеют 6,5 млн украинцев, то есть 15,72% ее граждан. Если говорить о глобальном рынке, то на 2023 год Triple A оценивает уровень владения криптовалютой в мире в 4,2% населения, то есть в 420 миллионов пользователей.

Такое распространение цифровых активов привело к повышенному количеству запросов на криптообучение. Поэтому мы собрали несколько полезных бесплатных ресурсов, которые могут помочь новичкам разобраться в этой сфере.

Курс по криптограмотности в Дії

С февраля 2023 года на платформе Дія.Освіта начались лекции об истории биткоина, основы блокчейна, смартконтракты, кибербезопасность, цифровые активы и еще множество другой полезной информации. Всего участники курса получат 100 часов теоретической и практической информации по криптограмотности лидеров индустрии.

Видео дня

Этот курс – один из шагов реализации глобальной стратегии Минцифры – познакомить украинцев с децентрализованными технологиями и до конца 2030 научить половину населения пользоваться цифровыми активами.

Достоинства:

Структурированная базовая информация о цифровых активах и технологии блокчейн;

Привлечение экспертов по разным продуктам и экосистемам;

Неограниченное количество участников.

Недостатки:

Курс рекомендован пользователям, совсем не знакомым с цифровыми активами;

Нет возможности смотреть лекции в произвольном порядке.

Курс в сфере криптовалют и трейдинга от Cryptology

Основная цель этого бесплатного курса в сфере криптовалют и трейдинга максимально просто и понятно транслировать информацию, чтобы как можно больше людей смогли приобщиться к криптосообществу. Участников курса ждет 12 лекций, Telegram-канал со всей информацией курса и учебный бот.

Кроме того, проект проводит еженедельные открытые стримы на профильные темы, публикует авторские видеоуроки, открытые практические лекции, проводит аналитику активов и разбор позиций.

Достоинства:

Структурированная информация о криптовалютах;

Стримы на темы, связанные с криптоинвестициями;

Методические материалы по трейдингу;

Розыгрыши подарков среди участников курса.

Недостатки:

Доступ к курсу только после регистрации;

Фокус на трейдинге, без оснований об истории криптовалют и теоретические основы блокчейн-технологий.

WhiteBASE: trading

"WhiteBASE: trading" – серия обучающих видеоуроков, разработанная специалистами WhiteBIT, одной из крупнейших европейских криптобирж. Лекции на украинском языке доступны всем желающим на YouTube канале компании. Просмотреть их можно в любое время. К тому же пользователи, уже имеющие определенный опыт с цифровыми активами, могут просматривать только интересующие их материалы. После каждого блока есть тест для проверки усвоенного материала.

В видеоуроках можно узнать, как сделать первые шаги в мире криптовалют, что такое фьючерсная и маржинальная торговля, технический, графический и фундаментальный анализ криптовалют и индикаторы. Зрители смогут разобраться в использовании уровней Фибоначчи, локальных свечных паттернов и других криптоторговых инструментов. Также курсы полностью раскрывают все аспекты взаимодействия с биржей, такие как регистрация, подтверждение личности и пополнение баланса на WhiteBIT.

Достоинства:

Лекции будут интересны как новичкам, так и более опытным пользователям цифровых активов;

Видеоматериалы в свободном доступе. Не обязательно соблюдать определенный порядок, можно выбрать интересующие темы и смотреть только на них;

Серия видеоуроков создана экспертами криптоиндустрии;

После каждого блока лекций есть тест на проверку усвоенного материала;

Есть возможность присоединиться к сообществу WhiteBIT и обсуждать проблемные вопросы с практикующими трейдерами или получить все необходимые ответы от комьюнити-менеджеров;

До 3 октября участники курса могут присоединиться к конкурсу и получить немного криптовалюты на свой кошелек. Все участники разделят между собой 500$. Здесь найдете детали.

Недостатки:

Только часть видеоуроков доступна на YouTube-канале, остальные будут загружены впоследствии;

На курсе рассматриваются только практические аспекты торговли и инструменты биржи. Принципы работы блокчейн технологий не рассматриваются в рамках обучения.

Как видите, с ростом популярности цифровых активов растет и количество обучающих ресурсов для всех желающих. Поэтому, знакомьтесь с доступными курсами, взвешивайте все преимущества и недостатки и выбирайте по вкусу. А еще всегда можно сочетать, например, начать с основ, как то на курсе по криптограмотности на платформе Дія.Освіта, а потом уже исследовать криптоторговлю с "WhiteBASE: trading".

Ранее OBOZREVATEL начал проходить курс по криптограмотности на платформе Дія.Освіта. Ознакомиться с началом первого модуля вы можете в материале на нашем сайте.

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