Украинский блогер отдает доход от биткоина жителям львовского села: сколько уже раздал

Украинский блогер RDeni решил поддержать село во Львовской области и улучшить его инфраструктуру на доход от криптоторговли. Жители села уже почувствовали первые результаты инициативы – им раздали 12 тысяч гривен.

На своем YouTube-канале криптоблогер RDeni объяснил, что Вороняки в Золочевском районе Львовской области – это его родное село (видео можно посмотреть ниже на этой странице). Но у сельсовета недостаточно средств для построения хорошей инфраструктуры.

"С самого детства у меня была мечта: вот вырасту - и прокачаю свое село", – говорит парень.

Он решил построить в селе футбольное поле и дороги, а стоимость проекта оценил в $20 тыс. Но на встрече с председателем сельсовета ему объяснили, что Вороняки входят в Золочевское ОТГ и не могут выделить ему средства, поскольку бюджет утверждается в админцентре.

Видео дня

"Нам эти деньги не выделят по простой причине – военное положение. В такое время деньги распределяются очень строго", – объясняет RDeni и признается – он знал, что не получит денег общины.

Поэтому он инвестировал около 1 млн гривен из собственных средств в криптовалюту. Этой суммы ему хватило, чтобы купить 1 BTC по курсу 30203 USDT, который впоследствии был продан за 30529 USDT. Когда стоимость криптовалюты упадет, ее выкупят обратно.

"Итак, я беру свои деньги и покупаю на них 1 биткоин, к примеру, за $30 тыс. Затем он вырастает до $50 тыс., я забираю свои вложенные $30 тыс. назад и на чистую прибыль в $20 тыс. мы что-то строим в деревне" , – объяснил свой план RDeni.

Для удобной торговли RDeni обустроил в селе "криптоофис" – комнату в доме с рабочими местами для четырех трейдеров, которую даже освятил священник. А торговать решил на одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT.

Поскольку 1 USDT равняется 1 доллару, уже на первом этапе RDeni получил более $300 прибыли. Эти деньги было решено вложить в село и раздать жителям Вороняков. Они этого не ожидали и сначала не поверили – одна женщина, которой предложили взять деньги с криптовалюты, спросила, не пранк ли это.

В целом блогер прогнозирует, что проект может занять около года. Поэтому в случае, если его идея увенчается успехом, он сообщит, сколько ему удалось пополнить бюджет Вороняков.

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