Будущее криптовалюты в Украине: ответы на 7 самых популярных вопросов

Украинцы хорошо знакомы с криптовалютой, но у них все еще остается немало вопросов. Поэтому OBOZREVATEL обратился к представителям власти, принимающим непосредственное участие в разработке законодательных норм по легализации криптоиндустрии, а также к лидерам отрасли, чтобы они ответили на семь наиболее распространенных поисковых запросов в Google относительно перспектив криптовалюты в Украине.

Свои ответы нам дали заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Антон Швачко и CEO одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT Владимир Носов.

Во-первых, многих в интернете интересует, законно ли вообще использовать криптовалюту в Украине. Очевидно, украинцы не до конца понимают, не будет ли у них проблем, если они заплатят за услугу или товар биткоином.

"Использование криптоактивов в Украине на сегодняшний день не регулируется законодательством. Однако также отсутствует запрет на их использование. Следовательно, государство не может преследовать кого-либо за операции с криптоактивами, если не нарушаются другие нормы законодательства", – заявил Борняков.

В свою очередь Антон Швачко подтвердил, что в Украине не запрещается использование криптовалют. Он напомнил, что регуляторная рамка по использованию криптовалют в стране в целом была принята Кабмином еще в сентябре 2017 года.

"Возможность оплатить криптовалютой за товары и сервисы является индивидуальным решением бизнесов, а легализация будет означать создание необходимой правовой базы для регулирования правоотношений, возникающих в связи с оборотом виртуальных активов, и соответственно определяет права и обязанности участников рынка виртуальных активов, основы государственной политики в данной сфере. Вообще единственное признанное платежное средство в Украине – это гривна", – утверждает Владимир Носов.

Он отметил, что для WhiteBIT законодательное урегулирование рынка криптовалют будет означать ужесточение доверия со стороны пользователей. "Мы уже работаем в соответствии с правилами и рекомендациями FATF (международная группа по борьбе с отмыванием денег. – Ред.), полностью придерживаемся политики AML (противодействие отмыванию денег. – Ред.), применяем процедуру подтверждения личности всех пользователей биржи. Наша Политика конфиденциальности содержит положения Общего регламента ЕС по защите персональных данных/EU General Data Protection Regulation (GDPR), Постановления ЕС о защите конфиденциальности в секторе электронных средств связи/ePrivacy Directive, Закона о защите информации, соответствует им и согласована с другими действующими общеобязательными нормативно-правовыми актами ЕС", – подчеркнул CEO биржи Владимир Носов.

Также не все осознают ценность криптовалюты и какие перспективы несет легализация этой отрасли. В Минцифре объяснили экономические возможности, которые появятся, когда виртуальные активы получат юридический статус в Украине.

"Украинцы получат право владеть новым классом активов, декларировать доходы в криптоактивах и платить налоги. Когда граждане обладают активами, происхождение которых невозможно объяснить для налоговой и банковской системы, фактически у них нет возможности распоряжаться собственными средствами. Без легализации криптоактивов вы не сможете вывести криптоактивы на гривневую карту, чтобы приобрести автомобиль или квартиру", – говорит Александр Борняков.

После легализации бизнес сможет официально вести деятельность с криптоактивами, а банки проводить операции с ними. В целом это позволит государству не только развивать новые сектора экономики (что в свою очередь увеличит налоговые поступления в госбюджет), но и улучшить свой общий имидж и привлечь внимание инвесторов.

Владимир Носов подтверждает: у Украины действительно большой потенциал стать одной из самых привлекательных стран для криптоиндустрии.

"Преимущества криптовалют и блокчейна уже были продемонстрированы на примере фандрейзинга на нужды ВСУ и обороны Украины и способа сохранения денег во времена пандемии, когда традиционная финансовая система продемонстрировала свою нестабильность. Быстрая и простая конвертация в фиатные валюты и отсутствие ограничений помогают пользователям со всего мира переводить помощь на нужды наших защитников. К криптовалютам все чаще обращаются в условиях экономической нестабильности", – отметил СEO WhiteBIT.

Он отмечает, что регулирование криптовалют должно быть четким и включать интересы всех сторон: пользователей, регуляторов и криптовалютных бирж. Поскольку это обеспечит развитие индустрии.

"Легализация на уровне государства – это возможность для Украины занять ведущие позиции в мире как страны, которая воспринимает и способствует инновациям. Для обычных граждан это море новых возможностей от перспективной отрасли работы до источника инвестирования и заработка. Здесь важно понимать, что мы и даже 10% возможностей цифровых активов не исследовали, поэтому стоит еще большему числу людей присоединиться к отрасли, изучать и развивать ее. Легализация поможет ускорить эти процессы", – добавил гендиректор биржи.

Также Носов обратил внимание, что разные страны мира уже разработали и ввели собственные системы регулирования криптовалютного рынка. Впрочем, никакие из таких законодательных норм нельзя назвать совершенными.

В частности, в Европейском союзе приняли сводные требования (MiCA), регулирующие индустрию цифровых активов и работу с ними для всех стран-членов. Именно с этими нормами будут синхронизированы и украинские законы.

"В Украине эти правоотношения будет регулировать закон о "О виртуальных активах", в консультировании которого принимали участие, в частности, и специалисты WhiteBIT. В ближайшее время и в Украине адаптируется законодательство под регламент MiCA. С точки зрения стремления Украины к скорейшему вступлению в Евросоюз, решение Украины разработать законодательство, которое будет синхронизировано с основами регулирования действующих в ЕС виртуальных активов, верно", – говорит руководитель WhiteBIT.

Нардеп Антон Швачко тоже считает, что MiCA совместно с неплохим налоговым законодательством позволит регулированию в ЕС выйти на новый уровень. Впрочем, он тоже признал, что в любом законодательстве есть щели, которые регуляторы не в состоянии закрыть.

"В контексте регуляции криптоиндустрии нет универсального образца для подражания. Ведь законодательство каждой страны существенно отличается. Невозможно "скопировать" иностранное законодательство, когда нормы, например, британского права существенно отличаются от украинского. Единственным знаменателем в этом вопросе может быть критерий – "разрешить вместо запретить", – уверяет Борняков.

Многие граждане Украины интересуют вопрос, станет ли биткоин платежным средством. В WhiteBIT полагают, что это станет возможным после принятия соответствующей законодательной базы.

"К сожалению, во многих странах пока не собираются легализовать криптовалюты. Whitepay предоставляет решение для принятия криптовалютных платежей и пожертвований для более 50 благотворительных фондов, в том числе Фонда Сергея Притулы, благотворительного фонда Дом Рональда МакДональда в Украине", – напомнил глава компании.

В Минцифры подчеркнули, что на сегодняшний день ни биткоин, ни любой другой криптоактив не может быть приравнен к гривне, которая является единственным законным платежным средством в стране. Но легализация позволит автоматически конвертировать криптоактивы в гривну (вроде работы с валютными картами) – то есть фактически рассчитаться за товары или услуги биткоином.

Но вот нардеп Швачко считает, что вместо биткоина будет удобнее использовать е-гривню. Соответствующий проект цифровой валюты центрального банка (CBDC) уже разрабатывается.

В Украине действуют несколько образовательных курсов, позволяющих повысить свою криптовалютную грамотность. В частности, безвозмездный курс на платформе Дія.Освіта, который был реализован при участии WhiteBIT. Борняков называет целью проекта научить украинцев грамотно использовать криптоактивы и умело инвестировать в будущее.

"Есть много фейковых проектов-скамов, поэтому, чтобы защититься, нашим гражданам нужно повышать свою криптограмотность... Криптовалюта и кибергигиена – это два вопроса, которые всегда идут рядом", – отметил Швачко.

Владимир Носов называет еще один проект в этом направлении – запуск сертификатной программы подготовки магистров по блокчейн-технологиям в Киево-Могилянской академии. Программа также была реализована вместе с WhiteBIT.

"Это большой шаг на пути к интегрированию блокчейна в нашу повседневную жизнь. Появление аккредитованного образования в этом направлении является возможностью готовить следующее поколение блокчейн-специалистов, которые через несколько лет будут развивать технологии и создавать инновации. Это невероятный прогресс, ведь несколько лет назад о таком государственном образовании и нечего было думать, а все знания получали самостоятельно на коленях. А теперь это практика ведущих вузов. Сейчас студенты могут присоединиться к программе курса и стать высококвалифицированными специалистами по актуальным знаниям", – сказал CEO биржи.

Вопрос сроков регулирования криптовалюты тоже не обходит украинцев стороной. Их интересует, когда будет легализована криптовалюта, и что после этого изменится.

В комитете по цифровизации видят два главных аспекта. Первый – легализация позволит бороться с мошенническими проектами, поскольку обяжет провайдеров коммерческих услуг с виртуальными активами (VASP) сотрудничать с регуляторами.

"По налогам – это вопрос также болезненный для нашей страны. Отчасти это делается и для того, чтобы была возможность эту сферу загнать в законное поле", – добавил Антон Швачко.

В WhiteBIT отметили, что легализация предоставит бизнесу и экономике новые возможности развития – то есть новые рабочие места.

"Налогообложение активов, находящихся в собственности граждан, предоставит дополнительные поступления в бюджет. Законодательное регулирование должно сделать Украину привлекательной для криптоинвесторов и провайдеров криптуслуг. Украинцы смогут работать с криптоактивами с помощью своих гривневых карт, а провайдеры криптуслуг смогут обслуживаться в банках. Это также будет толчком к разработке новых решений на базе блокчейн-технологий, которые смогут улучшить нашу повседневную жизнь", – пояснил Владимир Носов.

Последний вопрос – использование криптовалюта после легализации рядовыми украинцами. В Минцифре подчеркнули, что закон "О виртуальных активах" предоставит гражданам безопасный доступ к мировому рынку криптоактивов и возможность защитить права на свои криптоактивы в суде.

"Пока виртуальный актив отсутствует в законодательстве Украины, украинцы фактически остаются бесправными. Они не могут даже обратиться в полицию, чтобы доказать факты кражи криптоактивов, ведь в законодательстве просто нет определения виртуальных активов", – пояснил Александр Борняков.

О безопасности средств говорит и Антон Швачко. "Когда все на рынке имеют четкие правила игры, возможна защита украинцев как людей, взаимодействующих с криптовалютой. То есть, когда биржи заходят под регулирование нашего законодательства, нам проще отстаивать права наших граждан на использование тех средств, которые они заводят туда", – говорит нардеп.

А Владимир Носов уверен, что внедрение блокчейна в повседневной жизни позволит поднять уровень доверия общества к криптовалютам, детально познакомиться с этой индустрией, а также подтолкнет к дальнейшему развитию этих технологий.

"Также можно сказать о расширении экономических возможностей, то есть новые возможности для инноваций, предпринимательства и создания рабочих мест. Легализация позволяет гражданам владеть и контролировать свои цифровые активы, не полагаясь на традиционные финансовые посредники. Это минимальные комиссии и мгновенные транзакции. У людей появится доступ к большому количеству цифровых активов и вариантам инвестирования", – отмечает глава европейской криптобиржи.

Таким образом, это способствует повышению финансовой грамотности и осведомленности граждан и побуждает их узнавать о цифровых валютах, технологии блокчейны и преимуществах, связанных с ними. "Это и есть широкое внедрение блокчейна и криптовалют которого стремится достичь WhiteBIT", – объяснил Носов.

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