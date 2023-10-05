Украинец стал свидетелем на суде о банкротстве криптобиржи FTX

Среди тысяч инвесторов, которые потеряли свои капиталовложения из-за банкротства криптобиржи FTX, которая на момент своего коллапса была одной из крупнейших в мире, оказался как минимум один украинец. Представители биржи пытаются помешать ему выступить на суде на стороне обвинения.

Как сообщает Fortune, этот инвестор, как и многие другие обманутые розничные и корпоративные вкладчики доверили свои средства FTX, ожидая, что биржа "будет хранить их активы отдельно от активов компании и не будет передавать их Alameda Research для покрытия расходов компании". Из-за случившегося молодой украинец лишился практически всех своих сбережений вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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Прокуратура Нью-Йорка позвала его дать показания в суде, чтобы продемонстрировать в глазах присяжных международную популярность FTX и масштаб ущерба, который был нанесен клиентам руководством компании. Из-за продолжающейся войны свидетель должен был выступить посредством видеосвязи.

Но адвокаты экс-гендиректора торговой площадки Сэма Бэнкмана-Фрида выступили против участия клиентов обанкротившейся биржи в судебном процессе. В своем письме они утверждают, что участие гражданина Украины имеет лишь эмоциональную составляющую и нацелено на то, чтобы вызвать жалость и гнев у присяжных.

Юристы также напомнили, что между Украиной и Соединенными Штатами не подписан договор об экстрадиции, поэтому участие гражданина нашей страны может быть расценено как нарушение Шестой поправки к Конституции США. Окончательное решение остается за судом, но отказ в праве вызвать бывших клиентов платформы может стать тактическим преимуществом для стороны защиты.

Стоит отметить, что после краха его компании в мае 2022 года Сэму Бэнкман-Фриду предъявлено в общей сложности семь уголовных обвинений, включая сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывание денег.

Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в декабре 2022 года после того, как FTX объявила о банкротстве. Суд освободил его под залог в $250 млн, однако позже его обвинили в нарушении условий освобождения.

Всего за несколько месяцев он отправил около СМИ сотни писем и сделал более 1000 телефонных звонков представителям прессы. Однако под стражу в Нью-Йорке он попал после того, как передал журналистам дневники своей девушки Кэролайн Эллисон, которая тоже работала в FTX и уже признала свою вину по делу о банкротстве.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, адвокаты Бэкнмана-Фрида добиваются его повторного освобождения. Юристы аргументируют это плохим качеством интернета в тюрьме, где содержат их подзащитного.

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