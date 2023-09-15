Экс-криптомиллиардер просит выпустить его из тюрьмы из-за плохого Wi-Fi

Обанкротившийся экс-криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид может выйти на свободу из тюрьмы из-за низкой скорости интернета. Бывший директор криптобиржи FTX содержится под стражей по делу о коллапсе его компании.

Как говорится в письме адвокатов Бэнкмана-Фрида судье, ряд проблем, с которыми столкнулся его подзащитный во время заключения, делают невозможным его подготовку к предстоящим заседаниям. Якобы это нарушает его право на полноценную защиту в суде.

В частности, юрист Марк Коэн отмечает, что его клиенту обещали предоставить доступ к интернету с 8:00 и до 19:00 дни, но этого не произошло. В действительности ему разрешили пользоваться ноутбуком только в присутствии адвоката – и даже в этом случае из-за низкой скорости Wi-Fi загрузка одной веб-страницы занимала до 10 минут, а, чтобы скачать один документ, уходило около пяти часов.

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Стоит отметить, что ранее в Министерстве юстиции США заверили в том, что Бэнкману-Фриду предоставили доступ ко всем необходимым технологическим ресурсам, включая жесткие диски и ноутбук. Однако адвокат это отрицает – он отметил отсутствие беспроводного интернета в камере своего подзащитного и то, что однажды мужчина не смог попасть в комнату для свиданий из-за другого заключенного.

“Мы считаем несостоятельным нынешнее решение, у нас нет больше времени проверять, сможет ли правительство разработать действующий план. Прошел почти целый месяц с тех пор, как мистер Бэнкман-Фрид был заключен под стражу, и мы потеряли это время, которое могли потратить на эффективную подготовку к суду", – пишет Коэн.

Сэм Бэнкман-Фрид был арестован в декабре 2022 года после того, как FTX объявила о банкротстве. Суд освободил его под залог в $250 млн, однако позже его обвинили в нарушении условий освобождения.

Всего за несколько месяцев он отправил около СМИ сотни писем и сделал более 1000 телефонных звонков представителям прессы. Однако под стражу в Нью-Йорке он попал после того, как передал журналистам дневники своей девушки Кэролайн Эллисон, которая тоже работала в FTX и уже признала свою вину по делу о банкротстве.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж. Больше об истории коллапса важнейшего участника индустрии виртуальных валют, читайте в материале на нашем сайте.

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