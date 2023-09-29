Украина попала в топ-5 стран по принятию криптовалют

Украина вновь попала в глобальный рейтинг стран по принятию криптовалют. Наша страна смогла удержаться в пятерке лидеров, но немного сползла в общем зачете.

Об этом говорится в докладе Global Crypto Adoption Index, который четвертый год подряд составляет криптоаналитическая компания Chainalysis. Всего в рейтинг были включены 154 стран мира.

Рейтинг базируется на совокупной оценке ряда показателей, основанных на использовании различных криптовалютных услуг, в частности централизованных криптобирж (CEX), одноранговых операций (P2P-торговля) и децентрализованных финансов (DeFi).

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В частности, Украина заняла третью строчку в списке по показателю взвешенной внутрисетевой розничной торговли на CEX с учетом ВВП на душу населения. Стоит учитывать, что при подсчете учитывались только операции с криптовалютой в эквиваленте до $10 тыс.

Авторы исследования констатируют, что в направлении принятия криптовалют лидируют страны Центральной и Южной Азия. Это видно по топ-10 рейтинга, где нет европейских стран, кроме Украины:

Индия; Нигерия; Вьетнам; США; Украина; Филиппины; Индонезия; Пакистан; Бразилия; Таиланд.

Тем не менее, в целом в глобальном масштабе наблюдается снижение тенденции к принятию криптовалют. Обратная картина в странах с доходом ниже среднего (LMI) по классификации Всемирного банка, к которым относится и Украина.

"Самое главное – то, что 40% населения мира проживает в странах с низким и средним уровнем дохода. Это больше, чем в странах с другими уровнями доходов. Поэтому, если страны с низким и средним уровнем дохода – это будущее, то, согласно данным исследования, криптовалюта будет важной частью этого будущего", – резюмируют исследователи.

На пути внедрения цифровых активов в Украине в октябре 2022 года "Укрпатент" уже зарегистрировал торговую марку "е-гривна" и "e-hryvnia", которая станет цифровой валютой центрального банка нашей страны, которую выпускает НБУ. Такая последовательность событий по разработке и внедрению является логичным шагом на пути постепенного превращения всех государственных услуг в удобные цифровые сервисы, ведь Украина внесла немалый вклад в мировую историю цифровизации.

Однако следует понимать, что не только страны, но и украинские компании играют важную роль в содействии развитию цифровизации. К примеру, криптобиржа с украинскими корнями WhiteBIT активно внедряет блокчейн-технологии. Другие украинские компании тоже будут постепенно принимать активное участие в этом порывистом процессе.

Ранее OBOZREVATEL пообщался с представителям власти, принимающим непосредственное участие в разработке законодательных норм по легализации криптоиндустрии, а также с лидерами отрасли о перспективах легализации криптоиндустрии в Украине. Что они рассказали, можете прочитать в спецпроекте на нашем сайте.

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