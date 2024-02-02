Трейдер создал 9 тысяч криптокошельков и стал миллионером: как ему это удалось

Неизвестный криптотрейдер создал более 9 тысяч криптогаманцев для участия в бесплатной раздаче виртуальных токенов Jupiter (JUP) – аирдропе. И его старания не оказались тщетными, поскольку это принесло ему более миллиона долларов прибыли.

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31 января агрегатор децентрализованных бирж (DEX) Jupiter провел второй раунд аирдропа и распределил среди участников сообщества 1 миллиард токенов JUP из 10 млрд, выпущенных. Согласно данным CoinDesk, право на участие в аирдропе имели 955 тыс. кошельков.

Эксперты криптоаналитической платформы Lookonchain утверждают, что разбогатеть счастливчик смог благодаря тому, что создал более 9,2 кошельков (т.е. ему принадлежал почти 1% от всех участвовавших в раздаче кошельков). Именно благодаря этому он получил 1,85 млн. JUP.

Согласно курсу одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, общая стоимость доставшихся ему токенов оценивается в $1,17 млн. Впрочем, подавляющую часть токенов (1,4 млн JUP) трейдер сразу продал или перевел на криптобирже. В настоящее время в его кошельке остается 319 тыс. JUP.

Следует отметить, что подобная практика (когда трейдеры создают целые аирдроп-фермы) нередко встречается в мире криптовалют. Таких людей в промышленности называют аирдроп-хантерами.

На фоне запуска нативного токена суточный объем торгов на Jupiter достиг рекордных для площадки $1,4 млрд. Общее количество транзакций составило 1,57 млн, а количество уникальных кошельков составило 288,2 тыс. рублей.

OBOZ.UA уже писал ранее, что малоизвестные криптотокены нередко могут сделать трейдера миллионером. Так случилось с инвестором, вложил в мемкоин TROLL $30 тыс. – он стал одним из самых ранних покупателей этого актива, поскольку начал покупать его еще в мае 2023 года. В результате его инвестиции принесли ему более 2,5 млн. долларов.

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