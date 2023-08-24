Торговля биткоином на автопилоте: преимущества и недостатки криптоботов

Криптовалютный рынок находит все новых и новых сторонников – с каждым годом людей по всему миру, которые продают и покупают виртуальные активы, становится все больше. В связи с этим в криптотрейдинге неизбежно должны были произойти процессы, делающие его проще и эффективнее – и на помощь пришли торговые боты.

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Они облегчили работу трейдеров, благодаря чему уже приобрели значительную популярность в криптоиндустрии. Поэтому OBOZREVATEL рассмотрел разновидности торговых ботов, их плюсы и минусы, а также узнал как их подключить.

Что такое торговые криптоботы?

Торговый бот – это автоматизированная программа для осуществления торговой стратегии, которой придерживается трейдер. Боты основаны на запрограммированных алгоритмах, а также современных технологиях, включая машинное обучение и искусственный интеллект.

Бот использует анализ актуальных тенденций на рынке, чтобы самостоятельно заходить и выходить из рынка (то есть покупать или продавать активы), либо подавать сигнал трейдеру о сложившейся привлекательной возможности. А их существенное преимущество заключается в том, что они работают круглосуточно.

Это привело к росту популярности алгоритмических программ – согласно последним оценкам, с их помощью совершаются 20-50% всех сделок. Но с ростом крипторынка торговые боты могут стать еще более распространенными.

Разновидности торговых ботов

Алгоритмические программы работают по тому же принципу, что и трейдеры, стремясь заработать на курсе покупки и продажи криптовалюты. При этом возможности и функции различных ботов отличаются.

В целом, их можно разделить на две крупные категории:

автоматические – реализуя заранее заложенный алгоритм, такие боты самостоятельно выполняют функции, которые пользователь указал в настройках;

сигнальные – подают трейдеру сигнал о появившейся возможности для заключения сделки, оставляя за ним решение об открытии или закрытии сделки.

Торговые боты можно разделить на такие популярные группы:

трендовые : продают и покупают активы, исходя из анализа рыночных тенденций, то есть основываются на техническом анализе;

: продают и покупают активы, исходя из анализа рыночных тенденций, то есть основываются на техническом анализе; новостные: заключают сделки, основываясь на информации о глобальных событиях и их влиянии на рынок (фундаментальный анализ);

арбитражные : покупают активы на одной торговой площадке и продавают на другой по более высокому курсу;

: покупают активы на одной торговой площадке и продавают на другой по более высокому курсу; сеточные (грид-боты) : открывают ордеры через равные промежутки времени выше и ниже текущей рыночной цены актива в процентном соотношении;

: открывают ордеры через равные промежутки времени выше и ниже текущей рыночной цены актива в процентном соотношении; скальпинг-боты : многократно открывают и закрывают позиции, чтобы получить выгоду на небольших краткосрочных колебаниях курса;

: многократно открывают и закрывают позиции, чтобы получить выгоду на небольших краткосрочных колебаниях курса; DCA-боты (Dollar Cost Averaging – усреднение долларовой стоимости): заключают сделки с заранее запрограммированной частотой, суммой и активом.

В качестве примера последней можно привести бот GoodCrypto, который возможно подключить на одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT. Он может работать в ручном или автоматическом режиме, используя информацию от 25 технических индикаторов на различных временных промежутках, поэтому подходит как для средне-, так и долгосрочных стратегий. Кроме DCA-бота, GoodCrypto также предлагает подключить бот для фьючерсов или грид-бот.

Также пользуются популярностью боты от торговой платформы Bitsgap, которая позволяет пользователям получать максимальную выгоду от сделок, управлять портфелями и автоматизировать стратегии. Площадка тоже разработала грид-бот, бот для торговли фьючерсами, DCA и BTD (от Buy the Dip – стратегии получения прибыли и хранения криптовалюты на падающем рынке).

Как подключить криптобот?

Сделки, которые создаются и обрабатываются торговыми ботами, невозможны без API-ключа (уникального для каждого пользователя биржи). Важно отметить, что хотя API-ключ и дает возможность третьей стороне подключиться к сервисам криптобиржи от лица ее клиента, он не предоставляет доступ к данным пользователя.

Чтобы подключить криптобот, необходимо иметь аккаунт на платформе, которая его разработала. Сделать можно в несколько шагов:

войти в аккаунт на бирже, открыть меню "Настройки", где перейти в раздел "API";

нажать "Создать ключ API";

чтобы получить API, необходимо будет ввести код двухфакторной аутентификации (2FA);

по умолчанию API не имеет доступа к необходимым функциям (эндпоинтам), поэтому эти разрешения необходимо предоставить в открывшемся окне:

ввести скопированные API и Секретный ключ на платформе, торговым ботом которой вы планируете пользоваться.

Например, на Bitsgap для этого необходимо:

открыть страницу "Мои биржи" и кликнуть "Добавить новую биржу";

выбрать WhiteBIT во всплывающем окне;

добавить свой ключ API и Секретный ключ в открывшемся окно;

нажать "Подключить".

Стоит ли пользоваться торговыми ботами?

С появлением инструментов для алготрейдинга в торговле виртуальными активами произошла революция. Боты упростили работу трейдеров, позволив им экономить время и исключить участие эмоций при заключении сделок, которые могут привести к необдуманным поступкам.

К тому же, в некоторых случаях пользователям даже не надо обучаться трейдингу с применением ботов – некоторые сервисы предлагают воспользоваться пробным или бесплатным (с ограниченным набором функций) режимами.

В то же время не следует забывать, что решения ни одного трейдера или алгоритма не могут быть всегда верными ввиду высокой волатильности криптовалюты. Поэтому абсолютно полагаться на ботов не стоит.

Также стоит учитывать, что торговые боты разрабатываются под различные активы и рыночные условия, поэтому не стоит использовать для криптотрейдинга программы, созданные, например, для торговли ценными металлами или акциями. И даже более того – бот, показавший хороший результат во время бычьего (то есть, растущего) рынка, может привести к убыткам во время медвежьей фазы (то есть при падении курса актива).

Необходимо помнить то, что подключение к Интернету делает криптоботы уязвимыми для киберугроз. Поэтому такая программа должна быть полностью безопасной и надежной.

Ранее OBOZREVATEL писал о другом важном аспекте криптотрейдинга – торговой стратегии, то есть набор правил, исходя из которых, принимается решение о покупке или продаже актива. Какие торговые стратегии являются самыми популярными среди криптотрейдеров и какие у них есть особенности, читайте в материале на нашем сайте.

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