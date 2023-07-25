Токены за скан глаза: зачем "отец" ChatGPT создал криптовалюту Worldcoin

Создавшая чат-бот ChatGPT компания OpenAI запустила свой второй крупный проект – Worldcoin. Создатель самого известного чат-бота с искусственным интеллектом Сэм Альтман планирует оцифровать радужную оболочку каждого человека на земле и готов платить за это криптовалютой.

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24 июля команда Worldcoin провела в сообществе проекта аирдроп, то есть бесплатно раздала 43 млн. токенов WLD. Вскоре после этого криптовалюта появилась на многих крупных криптобиржах мира. Согласно данным CoinMarketCap, в первый же день торгов курс актива взлетел до $3,31, а его рыночная капитализация превысила $230 млн.

Оцифровка глаз происходит при помощи специального прибора Orb – он выглядит как сфера со сканером и тестировался с 2021 года. За все время было оцифровано около 2,6 млн. радужек – информация о каждом человеке записывается в виде криптографического ключа, на основе которого будет создан уникальный идентификатор World ID.

Каждый участник может получить 25 токенов WLD. Компания рассчитывает, что такой стимул привлечет немало людей, и планирует разместить во многих странах мира 1,5 тысячи таких сфер.

Что касается Украины, то ближайший к нашей стране Orb-сканер находится в Польше. Когда они могут появиться (и появятся ли вообще) в Украине – неизвестно.

Сам Альтман утверждает, что сканы глаз ему необходимы, что в будущем отличать людей от роботов. Также в его планах обеспечить каждому члену общества универсальный базовый доход, чтобы частично компенсировать потерю рабочих мест из-за внедрения ИИ-технологий.

Создатель альткоина Ethereum Виталик Бутерин в своем блоге поздравил Альтмана и его проект с продвижением. Это значит, что сторонники "эфира" могут поспособствовать внедрению WLD.

"Вопреки "антиутопической атмосфере" пристального взгляда в Orb, чтобы дать ей отсканировать ваши глазные яблоки, похоже, что специализированные аппаратные системы могут неплохо справляться с защитой личных данны", – написал Бутерин.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, для запуска собственной криптовалюты Альтман собрал $100 млн инвестиций. Среди тех, кто вложил свои деньги в проект, отметились криптофонд Andreessen Horowitz, венчурная фирма Khosla Ventures, интернет-предприниматель Рейд Хоффман и экс-гендиректор рухнувшей криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

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